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Токаев поручил эффективно решить проблемы газовой отрасли

Токаев поручил эффективно решить проблемы газовой отрасли Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел очередную встречу. На этот раз с отчетом выступил глава АО "НК "QazaqGaz", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной 22 февраля 2024 года на сайте Акорды, Санжар Жаркешов рассказал президенту об итогах работы нацкомпании за 2023 год, а также ознакомил с планами на предстоящий период.

Кроме того, председатель правления проинформировал Токаева о ходе реализации масштабных инфраструктурных проектов, новых направлениях переработки кашаганского газа, а также о привлечении инвестиций в газовую отрасль в размере 12 млрд долларов.

Далее Жаркешов сообщил, что построены и введены в эксплуатацию крупные газопроводы на сумму свыше 400 млрд тенге, имеющие социальное и экономическое значение для развития регионов;

Также проинформировал о работе по газификации страны:

  • в 11 регионах к системе газоснабжения было подключено 112 населенных пунктов, что увеличило доступ к газу для 213 тысяч человек;
  • за прошлый год компания субсидировала цены на газ для внутреннего рынка на 175 млрд тенге;
  • компания в полном объеме исполняет свои обязательства по экспорту и транзиту природного газа.

Токаеву еще была представлена информация о введении в эксплуатацию нового газового месторождения Анабай, а также о работах по развитию ресурсной базы газа. Благодаря принятым мерам объем поставок газа на внутренний рынок Казахстана увеличился на 19%.

В заключении Жаркешов сообщил, что при прохождении пиковых нагрузок на газотранспортную систему в период аномально низких температур компания в полном объеме удовлетворила потребности внутреннего рынка и обеспечила бесперебойное газоснабжение жителей страны.

"Президент дал ряд поручений, направленных на комплексное развитие газовой отрасли, в том числе стабильное обеспечение поставок газа на внутренний рынок, расширение ресурсной базы, решение системных проблем отрасли и улучшение ее инвестиционной привлекательности", – говорится в публикации.

Ранее Токаев принял руководителя холдинга "Байтерек" Рустама Карагойшина. Глава государства подробно заслушал отчет и дал наставления.

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