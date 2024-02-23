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Законодательство РК

Токаев оценил итоги годовой работы Конституционного суда

Токаев оценил итоги годовой работы Конституционного суда Фото: akorda.kz
23 февраля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову. Главе государства представили информацию о деятельности высшего органа конституционного контроля, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному сообщению на сайте Акорды, президенту было доложено, что в течение 2023 года в Конституционный суд поступило более пяти тысяч обращений, из которых 99% – обращения граждан.

Как уточнила Азимова, в своих обращениях граждане поднимали вопросы о судебных актах, правомерности действий должностных лиц и судей, о видах и условиях уголовного наказания, соблюдении прав человека в рамках уголовного преследования, защите прав в трудовых и административно-правовых отношениях.

Основной подход всех государств, в которых действуют конституционные суды, – не ограничивать граждан в доступе к конституционному правосудию и исключить финансовые барьеры.

В связи с этим в декабре 2023 года главой государства был подписан закон, предусматривающий снижение госпошлины за обращение в Конституционный суд до нулевой ставки.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в настоящее время на рассмотрении Мажилиса Парламента находятся предложения об условиях оказания гражданам гарантированной юридической помощи в рамках конституционного производства, а также учета принятых решений Конституционного суда и обзора судебной практики в рамках правового мониторинга и нормотворческой деятельности", – отмечено в публикации.

Главе государства также была представлена информация, что в 2023 году были проверены 558 норм права, по итогам проверок рекомендовано внесение изменений в 29 НПА. Конституционным судом даны рекомендации по пересмотру отдельных норм Уголовно-процессуального, Налогового кодексов и ряда законов.

В настоящее время правительством и уполномоченными органами исполнено более 16% рекомендаций.

"Президент подчеркнул, что итоги работы Конституционного суда за 2023 год показали, что его создание и деятельность отвечают запросам общества и государства по обеспечению верховенства Конституции и защите прав и свобод человека и гражданина", – сказано в заключении.

Эльвира Азимова получила должность председателя Конституционного суда 29 декабря 2022 года.

21 февраля 2024 года корреспондент Zakon.kz узнал, может ли казахстанец обратиться в Конституционный суд за разъяснением положений правовых актов и получением толкования норм Конституции.

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