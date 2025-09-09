Токаев обсудил с председателем Конституционного суда итоги работы за 2,5 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционного cуда. Эльвира Азимова рассказала главе государства, что за 2,5 года работы в орган поступило более 11 тысяч обращений граждан, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в ходе рассмотрения обращений судьями Конституционного суда было изучено свыше 5 тыс. правовых норм.

По итогам проверки было принято более 300 решений, в том числе 74 итоговых решения на соответствие законов и других нормативных актов Конституции. В результате 20 норм права были признаны неконституционными, а по 25 нормам права даны уточняющие истолкования.

На сегодняшний день, продолжила Азимова, 41 нормативное постановление исполнено путем внесения изменений и дополнений в законы.

На рассмотрении палат Парламента в настоящее время находятся 8 законопроектов, в которых учтены правовые позиции Конституционного суда, изложенные в 19 нормативных постановлениях.

Также, согласно данным Акорды за 9 сентября 2025 года, Азимова доложила, что граждане, желающие получить юридические консультации по порядку обращения, могут обратиться в Центр приема обращений при Аппарате Конституционного суда.

Такие консультации уже получили более тысячи обратившихся граждан. На базе Центра также предоставляются бесплатные консультации юридических консультантов и адвокатов.

В заключительной частив встречи президент подчеркнул важность последовательной реализации правовых позиций Конституционного суда, который должен оставаться надежным гарантом защиты прав и свобод граждан.

