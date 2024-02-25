Президент поздравил эмира Кувейта с Национальным днем

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха и весь кувейтский народ с общенациональным праздником – Национальным днем, сообщает Zakon.kz.

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