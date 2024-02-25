Президент поздравил эмира Кувейта с Национальным днем
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха и весь кувейтский народ с общенациональным праздником – Национальным днем, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
"Желаю, чтобы Ваша страна, придерживающаяся идеи мира и стабильности, продолжила свой неизменный курс на дальнейший рост, процветание и достижение высоких целей. Мы рассматриваем Кувейт как одного из надежных и важных партнеров Казахстана в арабском мире. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на крепкой дружбе и взаимном доверии, будет и впредь развиваться благодаря совместным усилиям двух стран", – говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства пожелал эмиру Кувейта успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Кувейта – процветания и благополучия.
Ранее, 19 декабря, президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху в связи с его назначением на должность эмира Государства Кувейт.
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