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Законодательство РК

Президент поздравил эмира Кувейта с Национальным днем

президент РК Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха и весь кувейтский народ с общенациональным праздником – Национальным днем, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Желаю, чтобы Ваша страна, придерживающаяся идеи мира и стабильности, продолжила свой неизменный курс на дальнейший рост, процветание и достижение высоких целей. Мы рассматриваем Кувейт как одного из надежных и важных партнеров Казахстана в арабском мире. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на крепкой дружбе и взаимном доверии, будет и впредь развиваться благодаря совместным усилиям двух стран", – говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства пожелал эмиру Кувейта успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Кувейта – процветания и благополучия.

Ранее, 19 декабря, президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху в связи с его назначением на должность эмира Государства Кувейт.

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