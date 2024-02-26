Сагинтаев и Лукашенко обсудили дальнейшее развитие ЕАЭС

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев 26 февраля в Минске встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ЕЭК, на встрече обсуждены вопросы текущего развития Евразийского экономического союза, углубления экономических отношений объединения с третьими странами, а также общая стратегия действий государств-членов в условиях новых геополитических реалий и усиление авторитета Евразийской экономической комиссии на мировой арене.

"Бакытжан Сагинтаев проинформировал Александра Лукашенко о создании в ЕАЭС нового механизма поддержки промышленной кооперации, подразумевающего субсидирование части процентной ставки по кредиту за счет бюджета Комиссии. Стороны сошлись во мнении о необходимости активизации уполномоченных органов стран-участниц в работе по формированию пула многосторонних проектов в формате "3+", – говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание стороны уделили теме продовольственной безопасности. Бакытжан Сагинтаев рассказал о проводимой Комиссией работе по данному направлению, в том числе мониторингу обеспеченности государств-членов сельскохозяйственной продукцией и продовольствием и составлению балансов спроса и предложения по ключевым сельхозтоварам.

На встрече также обсуждены задачи, поставленные в Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", подписанной 25 декабря 2023 года главами государств Союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Бакытжан Сагинтаев сообщил об обсуждении с государствами-членами плана мероприятий по реализации стратегического документа.

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