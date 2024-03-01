Касым-Жомарт Токаев впервые принял Бектенова в качестве премьер-министра
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 марта принял премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.
Согласно сообщению Акорды, премьер-министр:
- отчитался о текущей социально-экономической ситуации и планах по обеспечению роста экономики страны;
- доложил о принимаемых мерах по усилению поддержки отечественных товаропроизводителей:
- в целях наращивания доли казахстанского содержания начата работа по совершенствованию процедур закупок государственных органов, недропользователей и квазигосударственного сектора;
- сообщил, что особое внимание по поручению президента уделяется опережающему развитию перспективных отраслей промышленности;
- проинформировал о деятельности Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.
Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.
5 февраля 2024 года президент Казахстана принял отставку правительства. 6 февраля председатель Мажилиса Парламента, председатель Amanat Ерлан Кошанов от имени партии предложил ему кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Чуть позже на пленарном заседании Мажилиса депутаты большинством голосов одобрили кандидатуру нового премьера. По итогам кадровых решений в Кабмине сменились главы министерств национальной экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения.
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