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Касым-Жомарт Токаев впервые принял Бектенова в качестве премьер-министра

Токаев принял Бектенова, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 12:32 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 марта принял премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Акорды, премьер-министр:

  • отчитался о текущей социально-экономической ситуации и планах по обеспечению роста экономики страны;
  • доложил о принимаемых мерах по усилению поддержки отечественных товаропроизводителей:
  • в целях наращивания доли казахстанского содержания начата работа по совершенствованию процедур закупок государственных органов, недропользователей и квазигосударственного сектора;
  • сообщил, что особое внимание по поручению президента уделяется опережающему развитию перспективных отраслей промышленности;
  • проинформировал о деятельности Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.

Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.

5 февраля 2024 года президент Казахстана принял отставку правительства. 6 февраля председатель Мажилиса Парламента, председатель Amanat Ерлан Кошанов от имени партии предложил ему кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Чуть позже на пленарном заседании Мажилиса депутаты большинством голосов одобрили кандидатуру нового премьера. По итогам кадровых решений в Кабмине сменились главы министерств национальной экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения.

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