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Токаев поговорил с Путиным

Токаев позвонил Путину, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 14:46 Фото: akorda.kz
2 марта 2024 года состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным. О чем говорили главы государств, рассказали Zakon.kz в пресс-службе президента.

По данным официального сайта Акорды, в ходе телефонного разговора главы государств отметили динамичное развитие двустороннего многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества.

Также отмечено, что собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента России в Астану в ноябре 2023 года и недавнего рабочего визита лидера Казахстана в Казань.

"Отмечена важность эффективного продвижения совместных проектов в сферах энергетики, транзита и логистики", – говорится в публикации.

Лидеры стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

21 февраля 2024 года президенты Казахстана и России провели встречу в Казани. Тогда Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего" и подтвердил приверженность российской стороны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном.

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