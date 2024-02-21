Путин поблагодарил Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего"

Фото: Акорда

Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего" и подтвердил приверженность российской стороны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: