Путин поблагодарил Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего"
Фото: Акорда
Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего" и подтвердил приверженность российской стороны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
"Я много раз подчеркивал и еще раз хочу сказать, что спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем ста стран – 104 страны с разных континентов. Молодые люди, которые увлекаются и диджитал-спортом, и настоящим, традиционным спортом. Что касается двусторонних отношений, то они развиваются весьма успешно практически по всем жизненно важным направлениям. Помню визит нашей делегации в прошлом году в Казахстан. И тогда все прошло удачно. Мы наметили направления дальнейшего развития. Коллеги мне докладывают, как сейчас идет работа по линии энергетики, инвестиций, регионов. Здесь все представляет значительный интерес. Для стран в целом, для отдельных регионов и для целых отраслей", – сказал президент России.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки.
Ранее сообщалось, что Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань. 21 февраля глава государства оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой промышленности. Позже он встретился с главой РФ Владимиром Путиным.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript