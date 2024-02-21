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Путин поблагодарил Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего"

встреча с президентом Фото: Акорда
Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего" и подтвердил приверженность российской стороны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.


"Я много раз подчеркивал и еще раз хочу сказать, что спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем ста стран – 104 страны с разных континентов. Молодые люди, которые увлекаются и диджитал-спортом, и настоящим, традиционным спортом. Что касается двусторонних отношений, то они развиваются весьма успешно практически по всем жизненно важным направлениям. Помню визит нашей делегации в прошлом году в Казахстан. И тогда все прошло удачно. Мы наметили направления дальнейшего развития. Коллеги мне докладывают, как сейчас идет работа по линии энергетики, инвестиций, регионов. Здесь все представляет значительный интерес. Для стран в целом, для отдельных регионов и для целых отраслей", – сказал президент России.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки.

Ранее сообщалось, что Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань. 21 февраля глава государства оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой промышленности. Позже он встретился с главой РФ Владимиром Путиным.

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Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казань
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