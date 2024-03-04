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Кошанов прибыл в Россию с официальным визитом

Кошанов прибыл в Россию с официальным визитом, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 09:22 Фото: Telegram/mazhilis_kz
Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в Telegram-канале нижней палаты, в рамках визита 4-5 марта 2024 года запланировано посещение городов Москва и Казань:

  • в Москве состоятся двусторонние встречи с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным и председателем Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко;
  • в Казани председатель Мажилиса проведет встречи с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и председателем Государственного совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным.
"Стороны обсудят планы по развитию межпарламентского сотрудничества, а также вопросы межрегионального экономического и культурно-образовательного взаимодействия", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в марте 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов совершит рабочие визиты в Россию и Узбекистан.

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