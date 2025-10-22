Глава МИД Казахстана прибыл в Россию с официальным визитом

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию. Об этом 22 октября 2025 года проинформировали в пресс-службе МИД РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, программа официального визита Ермека Кошербаева в РФ началась с церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве.

Фото: Telegram/pressmfakz

"После возложения глава МИД Казахстана прибыл на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которой стороны подробно обсудят актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Отметим, что сегодня Казахстан и Россия отмечают важную дату – исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Материал по теме Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Владимиром Путиным

8 августа 2025 года помощник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев совершит в ноябре государственный визит в Москву.