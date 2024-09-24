Дмитрия Малахова в новой должности председателя ВСС принял Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 24 сентября принял председателя Высшего Судебного совета Дмитрия Малахова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, на встрече обсудили вопросы дальнейшего совершенствования деятельности Высшего Судебного совета, в том числе направленные на оздоровление и обновление судейского корпуса, развитие Академии правосудия и усиление дисциплинарной ответственности судей.

"Дмитрий Малахов сообщил, что в свете укрепления роли самого совета, которому сейчас переданы практически все кадровые вопросы в отношении судей, предстоит цифровизация всех бизнес-процессов и конкурсного отбора. Президенту также было доложено о том, что с 1 июля 2025 года начинают работу кассационные суды. К этому времени советом будут отобраны судьи и сформированы их составы", – отмечено в сообщении.

Глава государства дал Малахову ряд конкретных поручений.

О том, что в Казахстане будут созданы специальные кассационные суды, сообщалось 5 июля 2024 года.

Дмитрия Малахова назначили председателем Высшего судебного совета Казахстана 19 сентября 2024 года.