Токаев проведет переговоры с Алиевым в Азербайджане
Фото: akorda.kz
11-12 марта президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Азербайджан, сообщает Zakon.kz.
О предстоящем визите главы государства проинформировали в Акорде.
"В рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета", – говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года Токаев уже посещал Баку, где участвовал в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии. Тогда президента Казахстана Ильхам Алиев встретил в своей резиденции.
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