Токаев проведет переговоры с Алиевым в Азербайджане

11-12 марта президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Азербайджан, сообщает Zakon.kz.

О предстоящем визите главы государства проинформировали в Акорде.

"В рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета", – говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года Токаев уже посещал Баку, где участвовал в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии. Тогда президента Казахстана Ильхам Алиев встретил в своей резиденции.