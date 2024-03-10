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Токаев проведет переговоры с Алиевым в Азербайджане

Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 10:31 Фото: akorda.kz
11-12 марта президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Азербайджан, сообщает Zakon.kz.

О предстоящем визите главы государства проинформировали в Акорде.

"В рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета", – говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года Токаев уже посещал Баку, где участвовал в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии. Тогда президента Казахстана Ильхам Алиев встретил в своей резиденции.

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