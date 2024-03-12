Токаев прилетел в Физули

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках государственного визита в Азербайджанскую Республику 12 марта 2024 года прибыл в город Физули, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту главу государства встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Фото: akorda.kz

"Лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия Центра детского творчества им. Курмангазы, встретятся с местными жителями и ознакомятся с проектом строительства Физулинской городской центральной больницы", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

Затем главы государств посетят социально-культурные и другие объекты города Шуши.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджан 11 марта 2024 года. В Международном аэропорту им. Гейдара Алиева президента Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

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Затем Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба", где состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.

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Позднее президенты двух стран обсудили совместные проекты.