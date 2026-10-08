Токаев и Бердымухамедов обсудили новые проекты и предстоящие мероприятия

В рамках рабочего визита в Туркменистан глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Сердаром Бердымухамедовым, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 8 октября 2026 года, глава РК поблагодарил президента Туркменистана за теплый прием и гостеприимство, отметив высокий уровень казахско-туркменских отношений, основанных на узах дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

В ходе встречи собеседники подчеркнули положительную динамику развития сотрудничества по всему спектру взаимодействия.

Также главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также перспективные совместные проекты в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других сферах.

Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.

Также рассмотрен график предстоящих совместных мероприятий.

Токаев прибыл в Туркменистан 7 октября 2026 года. В рамках поездки глава государства примет участие в 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, заседании Совета глав государств СНГ, а также Каспийском экологическом саммите.

Уже сегодня, 8 октября, президент Казахстана в ходе 8-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана заявил, что согласно оценкам Всемирного банка, при реализации всех поставленных инфраструктурных задач к 2040 году грузопоток через Каспий может вырасти в четыре раза.