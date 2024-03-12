Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с президентом Кыргызстана

Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров 12 марта в Бишкеке провели переговоры, сообщает Zakon.kz.

На встрече стороны обсудили перспективы интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии.

Бакытжан Сагинтаев рассказал об основных задачах деятельности Комиссии, которые включают обеспечение продовольственной безопасности стран-участниц ЕАЭС, усиление промышленной кооперации, максимальное устранение барьеров во взаимной торговле, широкомасштабную цифровизацию экономических процессов.



"Стороны также обсудили взаимодействие государств-членов ЕАЭС в сфере транспорта. В частности, было отмечено, что приоритетное значение имеют планы по развитию транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток-Запад" и "Север-Юг". Это создаст дополнительный импульс сопряжению логистического потенциала Евразийского экономического союза с инициативой Китая "Один пояс – один путь". Кроме того, данный процесс позволит увеличить грузоперевозки посредством внедрения экосистемы цифровых транспортных коридоров", – сказано в пресс-релизе.

Бакытжан Сагинтаев и Садыр Жапаров также рассмотрели направления будущей совместной работы Комиссии и государств-членов, обозначенные в Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".

26 февраля Бакытжан Сагинтаев обсудил дальнейшее развитие ЕАЭС с президентом Беларуси.