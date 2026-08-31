Лидеры Кыргызстана и Китая вместе с супругами провели неформальный ужин

30 августа президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Бишкеке в неформальной обстановке, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы главы Кыргызстана, в ходе неформального ужина лидеры двух стран провели доверительную беседу, в рамках которой обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ключевые темы предстоящих официальных мероприятий.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин находится в Кыргызской Республике с государственным визитом. Глава Китая также примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс".

26 августа две казахстанки пропали во время разрушительного наводнения на границе Непала и Китая.