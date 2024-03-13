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Казахстан и Узбекистан намерены совместно улучшать ситуацию в Аральском бассейне

Казахстан, Узбекистан, сохранение аральского бассейна, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 11:03 Фото: Gov.kz
Казахстан и Узбекистан намерены совместно улучшать экологическую ситуацию в Аральском бассейне. Депутаты Мажилиса 13 марта приняли в работу соответствующий проект закона, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проекте закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды". Его представил депутат Едил Жанбыршин.

"Сотрудничество будет осуществляться по следующим основным направлениям: первое – предупреждение и контроль загрязнения атмосферного воздуха и воды, управление твердыми бытовыми отходами, сохранение биологического разнообразия, разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в аральском бассейне, проведение мониторинга окружающей среды, формирование совместных образовательных институтов, подготовка кадров, а также стороны будут принимать все необходимые меры для предупреждения чрезвычайных ситуаций, наносящих вред окружающей среде", – дополнил Жанбыршин. 

По его словам, между Казахстаном и Узбекистаном будет создана специальная комиссия.

Министр экологии РК Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 12 марта рассказал, что планируется построить 37 новых заводов для переработки твердых бытовых отходов в крупных городах.

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