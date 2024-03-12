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Законодательство РК

Как будут решать проблему коммунальных отходов в Казахстане

Как будут решать проблему коммунальных отходов в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 11:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии РК Ерлан Нысанбаев на заседании правительства рассказал, что планируется построить 37 новых заводов для переработки твердых бытовых отходов в крупных городах, cообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр экологии сообщил, что уже проработаны 45 проектов, из них строительство 37 новых и модернизация восьми действующих заводов общей мощностью более 1,2 млн тонн в год на сумму 171,6 млрд тенге.

"Реализация проектов позволит довести объем переработки до 1,5 млн тонн в год. Перезапущенная программа ЕсoQoldaý будет способствовать обеспечению действующих и вновь создаваемых заводов необходимым сырьем. Выплаты будут осуществляться спецпредприятиям, в этом году на эти цели предусмотрено 7,6 млрд тенге", – сказал Нысанбаев.

Он отметил, что важно обеспечить достаточное количество контейнеров и мусоровозов. По данным акиматов, в стране 133 тыс. контейнеров, и не хватает порядка 60 тыс.

"Крупные города обслуживают 1681 единица мусоровывозящей техники, дополнительная потребность составляет порядка 900 единиц, из них 223 единиц учтены инвестпроектами. Приобретение контейнеров и мусоровозов должно осуществляться за счет местного бюджета и частных инвестиций. Все проекты согласованы с местными исполнительными органами и будут в ближайшее время направлены на рассмотрение в Фонд развития промышленности. Поэтому просим поручить акиматам сопровождать каждый проект вплоть до ввода в эксплуатацию, Фонду развития промышленности – сократить сроки рассмотрения заявок", – заключил министр.

В Алматы с 1 апреля 2024 года планируют повысить тариф на вывоз мусора. Новый тариф увеличен на 165,46 и составит 718,5 тенге на одного жителя в месяц.

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