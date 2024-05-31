Токаев высказался об уважении к женщинам

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что на сегодняшний день проблема семейно-бытового насилия широко обсуждается. По его словам, это говорит о том, что общество становится все более непримиримым к любым формам агрессии, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что с первых дней своего президентства уделяет большое внимание защите прав женщин и детей.

"Мы последовательно принимаем законодательные и институциональные меры в данном направлении". Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что в сентябрьском Послании 2022 года поручил ужесточить ответственность за семейно-бытовое насилие.

"Признаться, далеко не все, особенно представители правоохранительного блока, были за криминализацию семейно-бытового насилия. Высказывалось мнение, что основные нормы и инициативы в данной сфере уже действуют и что некоторые государственные органы, а также консервативная часть общества выступят против такого закона. Но я все же настоял на том, что нужно правовыми средствами, именно юридическими средствами усилить борьбу с данным постыдным, как я считаю, явлением. Это моя принципиальная позиция". Касым-Жомарт Токаев

Далее он также напомнил, что в апреле 2024 года был подписан закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, которым усиливается уголовная ответственность за домашнее насилие. Через две недели данные поправки вводятся в действие.

"Убежден, что новые нормы внесут важный вклад в модернизацию нашего общества, в укрепление института семьи. Ведь всесторонняя защита прав женщин и детей вовсе не противоречит сохранению традиционных семейных ценностей и, напротив, способствует их укреплению". Касым-Жомарт Токаев

В заключении президент уточнил, что только то общество, в котором ценят и уважают женщину, может считаться по-настоящему цивилизованным и культурным.

"Конечно, понятно, что не все проблемы можно решить, приняв или ужесточив закон. Прежде всего, перемены к лучшему каждый должен начать с себя. В каждом доме должны утвердиться семейные ценности. Именно благодаря таким простым вещам и формируется новое качество нации". Касым-Жомарт Токаев

Утром 31 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Алматы. Президент уже посетил новый международный терминал аэропорта южной столицы. А после направился на встречу с учеными.



На ней он заявил, что у страны, которая полагается только на сырье, нет будущего. Также Токаев предложил ученым высказаться по вопросу АЭС.