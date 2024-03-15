Президент обозначил основные духовно-нравственные и суверенные ориентиры: политолог о Национальном курултае

15 марта в Атырау состоялось заседание Национального курултая с участием президента страны. Это уже третье заседание под председательством Касым-Жомарта Токаева. Политолог Ерлан Саиров поделился с Zakon.kz мнением о ключевых моментах выступления президента, подчеркнув их значимость.

Все пункты выступления и предложения по ним касались крайне важных аспектов жизни населения и страны в целом. А это решение вопросов расточительности в потреблении воды и электричества. Также президент призвал к прекращению никчемных мелких разговоров, которые вносят раздор в казахстанское общество.

В том числе лидер страны заострил внимание на том, что не следует разбрасываться финансами, выразив необходимость экономить бюджетные деньги. И обозначил факт чрезмерного расточительства как граждан, так и бизнесменов.

Основополагающим стало заявление о дальнейшем укреплении светского статуса государства, необходимости расширения сферы применения казахского языка. Кроме того, почитания духовных корней и укрепления светского статуса государства. Казахстанцы, по словам президента, должны быть готовы к защите суверенитета и Независимости.

Токаев обратил внимание и на усиление борьбы с дискриминацией женщин в семьях, а также искоренения вопиющих фактов воровства невест.

Вместе с тем он остановился на важности чествования памяти казахстанских героев Великой Отечественной войны.

Но особо значимым стало предложение президента об изменении герба Казахстана.

Фото: akorda.kz

При этом глава государства в своей речи подчеркнул, что за последние пять лет реализовано много важных инициатив, значительно изменивших политическую жизнь в стране и улучшивших социальное самочувствие граждан, и эта работа будет продолжена.

"Правительству предоставлены все возможности для проведения кардинальных реформ в экономике", – сказал Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил уверенность, что в скором времени это даст свои положительные результаты.

Политолог, депутат Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Саиров высказался о значимых моментах в выступлении главы государства на Национальном курултае, разъяснив неотъемлемость тех или иных заявлений.

"В выступлении главы государства Касым-Жомарта Токаева были подняты основные моменты устойчивого экономического развития, также вопросы сохранения духовных истоков нашего народа", – резюмировал Ерлан Саиров.

Фото: akorda.kz

Эксперт считает: все, что выделил в своем выступлении президент, на сегодняшний день имеет очень большое значение.

"Наши исторические корни, традиции в процессе развития государственности в целом. Главой государства было отмечено, что мы должны развивать нашу историческую память, сохранять наш генетический код для того, чтобы молодежь росла тем поколением, которое могло бы и дальше нести эстафету независимости. А также чтобы и последующие поколения стали более конкурентоспособными, мобильными, а главное – патриотичными". Ерлан Саиров

По словам политолога, о многом говорит и то, что президент страны остановился на вопросах экономического развития Казахстана.

"Были даны четкие ориентиры, как улучшить эффективность работы правительства, повышать навыки и компетенцию в сфере экономики. Сегодня очень важно развивать именно профессионализм и национальную компетенцию. В этих условиях экономика станет более инновационной. Мы переходим на прогрессивную модель экономики. Поэтому прежние – традиционные – методы руководства экономикой, так же, как и ведение экономической деятельности, сегодня неактуальны. Необходимо внедрять новое видение и делать шаги в более конкурентоспособную экономику". Ерлан Саиров

Президент также обозначил основные духовные ориентиры, на что должны нацелиться наши будущие поколения. "В таких условиях государство и общество развиваются гармонично, активнее достигая справедливых целей и задач. Были даны четкие ориентиры и расширили компетенции в сфере справедливости", – добавил он.

Вместе с тем Саиров подчеркнул, что Национальный курултай становится одной из площадок, где открыто обсуждаются вопросы сбалансированного развития общества и государства, а также вопросы создания новой конкурентоспособной нации в современных условиях, в то же время с национальной спецификой, не дав растерять свои корни.

"Президент отметил необходимость и важность создания такой системы, как национальная буржуазия, – это важный момент в сфере не только экономического развития страны, но и в целом становления государственного суверенитета. Так как экономическую основу любого государства создают бизнесмены, то есть буржуазия. А национальная буржуазия – это та часть общества, которая, являясь благополучной частью общества и создавая новые материальные блага, не забывает об интересах общества, государства и каждого гражданина. Повсеместно старается помочь государству в решении крупных инфраструктурных проблем, социальных проблем общества, то есть не остается безучастным к проблемам государства". Ерлан Саиров

Политолог отметил, что все страны Европы и США многие социальные проблемы решают посредством предпринимателей, которые создают фон, называемый национальная буржуазия. Это люди, которым небезразличны государственные и общественные интересы.

"Национальность здесь не имеет значения. Любой гражданин страны, который является бизнесменом и патриотом, становится представителем национальной буржуазии. На сегодняшний день очень важно создать целый слой предпринимателей, которые бы соответствовали этим канонам, – подытожил он.

Таким образом, значимость сказанного можно завершить фразой президента, сказанной на Курултае: "Важно понимать, а главное – поставить четкую цель и стремиться к ней. Крайне важно, чтобы граждане знали и видели, куда в конечном счете движется страна".

Предположительно, следующее заседание Национального курултая будет проведено в Кокшетау.

Национальный курултай создан в 2022 году по инициативе президента Казахстана в качестве постоянной действующей площадки между государством и обществом. За это время Национальный курултай стал эффективной диалоговой площадкой, которая способствует продвижению национальных ценностей и единению нашего народа.

Со временем, по мнению экспертов, Национальный курултай трансформировался в сторону расширения специализации его работы. Так, начиная со второго заседания, работу органа поделили на четыре секции по направлениям гражданского общества, культуры, искусства и духовности, образования и науки, социально-экономического и регионального развития.