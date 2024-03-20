Казахстан и Кыргызстан намерены углубить и расширить союзнические отношения

МИД РК подготовил проект Указа президента РК "О подписании Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту договора, стороны прилагают скоординированные целенаправленные усилия для дальнейшего расширения и углубления союзнических отношений, используя и совершенствуя механизмы регулярных встреч, прежде всего, на высшем и высоком уровнях, проводя регулярное обсуждение вопросов двусторонних отношений и актуальных международных проблем, представляющих взаимный интерес.

Стороны также поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей, в том числе в рамках регулярных заседаний Межпарламентского совета РК и Кыргызской Республики.



Кроме того, стороны развивают и укрепляют сотрудничество и взаимодействие в военной и военно-технической сферах на основе действующих международных договоров, а также совершенствуют соответствующую договорно-правовую базу.

На долгосрочной основе строят и развивают союзнические отношения на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, а также добросовестного выполнения ими взаимных обязательств.



Договор предусматривает, что при возникновении ситуации, которая, по мнению одной из сторон, представляет собой угрозу вооруженного нападения со стороны третьих государств, договаривающиеся стороны незамедлительно проведут соответствующие консультации друг с другом как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, участницами которых они являются, с целью принятия мер, способствующих ее мирному урегулированию.

Государства подтверждают обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаются от участия в каких-либо действиях, направленных против другой стороны.

При этом ни одна из сторон не допускает, чтобы ее территория и ресурсы были использованы в целях подготовки или осуществления агрессии, или иных враждебных действий против другой стороны, а также в ущерб государственному суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой стороны.

При этом государства обязуются не допускать использование на своих территориях системы коммуникаций и другой инфраструктуры третьими государствами в целях подготовки или осуществления вооруженных действий против другой стороны.

Договор также направлен на расширение и углубление сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.



Вместе с тем оговаривается проведение согласованной пограничной политики в целях эффективного противодействия трансграничным вызовам, угрозам и рискам на казахстанско-кыргызской государственной границе, а также укрепляют сотрудничество в области охраны совместной границы Казахстана и Кыргызстана.

Также речь идет о расширении и углублении торгово-экономического сотрудничества, в том числе путем создания благоприятных условий для взаимного доступа товаров, услуг и инвестиций, их защиты на территориях своих государств, реализации совместных инвестиционных проектов в соответствии со своим национальным законодательством в различных секторах экономики, а также принятия мер, направленных на повышение конкурентоспособности национальных экономик и благосостояния населения двух стран.



Как поясняют в МИДе, казахстанско-кыргызские отношения основаны на Договоре о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и Договоре о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года. Договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют более 150 документов, которые охватывают практически все сферы сотрудничества.

"В целях придания дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-кыргызского взаимодействия разработан проект Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, предусматривающий совершенствование механизма встреч на высшем и высоком уровнях, а также проведение регулярного обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и согласование позиций по вопросам двусторонних отношений", – говорится в обосновании.

Проектом договора предусматривается углубление и расширение сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, культурно-гуманитарной сферах.



"Подписание договора станет знаменательным событием в двусторонних отношениях и внесет весомый вклад в дальнейшее укрепление казахстанско-кыргызского союзничества", – считают в МИДе.

Подписанный договор на казахском, кыргызском и русском языках в последующем будет вноситься на ратификацию в Парламент РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 апреля.

Ранее мы рассказали, что Казахстан планирует сотрудничать в различных сферах с Великобританией и Северной Ирландией.