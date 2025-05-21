Казахстан и Кыргызстан договорились расширить союзнические отношения

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 21 мая 2025 года ратифицировали Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. Документ направлен на рассмотрение Сената, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, документ подписан 19 апреля 2024 года в Астане. Целью договора является придание дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-кыргызского сотрудничества.

"Документом предусматривается расширение взаимовыгодного сотрудничества и комплексного развития двустороннего взаимодействия в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах", – отметил он.

Так, ст. 2 Договора в целях углубления и расширения союзнических отношений отмечается важная роль деятельности Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Кроме того, согласно ст. 3 Договора стороны поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей, в том числе в рамках Межпарламентского совета по сотрудничеству между Парламентом РК и Жогорку Кенешем КР.

"Стороны также расширяют и углубляют сотрудничество в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, экстремизм и сепаратизм, а также транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконного оборота оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Стороны на долгосрочной основе строят и развивают сотруднические отношения на основе доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, а также взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций.