#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.59
575.28
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.59
575.28
6.33
Право

Казахстан и Кыргызстан договорились расширить союзнические отношения

Флаги Кыргызстана и Казахстана, флаги Кыргызской Республики и Республики Казахстан, флаги КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 11:49 Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 21 мая 2025 года ратифицировали Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. Документ направлен на рассмотрение Сената, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, документ подписан 19 апреля 2024 года в Астане. Целью договора является придание дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-кыргызского сотрудничества.

"Документом предусматривается расширение взаимовыгодного сотрудничества и комплексного развития двустороннего взаимодействия в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах", – отметил он.

Так, ст. 2 Договора в целях углубления и расширения союзнических отношений отмечается важная роль деятельности Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Кроме того, согласно ст. 3 Договора стороны поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей, в том числе в рамках Межпарламентского совета по сотрудничеству между Парламентом РК и Жогорку Кенешем КР.

"Стороны также расширяют и углубляют сотрудничество в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, экстремизм и сепаратизм, а также транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконного оборота оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Стороны на долгосрочной основе строят и развивают сотруднические отношения на основе доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, а также взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Страны СНГ смогут запрашивать информацию об имуществе и месте нахождения должников
Право
11:39, Сегодня
Страны СНГ смогут запрашивать информацию об имуществе и месте нахождения должников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: