В Словакии завершился первый тур президентских выборов
Бывший словацкий министр иностранных дел Иван Корчок и спикер парламента Петер Пеллегрини встретятся во втором туре выборов президента республики. Голосование состоится через две недели – 6 апреля.
После подсчета 100% голосов Корчок занял первое место с 42,44%, Пеллегрини – второе с 37,07%. Третье место у бывшего министра юстиции Штефана Харабина, он получил 11,79%. Для победы было необходимо набрать абсолютное большинство голосов.
Фото: Instagram/ivankorcok
"Я твердо стою на земле. В преддверии второго тура мы все понимаем, что нам придется сделать больше, чтобы привлечь избирателей по всему спектру".Иван Корчок
Пеллегрини считался фаворитом предвыборной гонки, и опросы общественного мнения показывали, что во втором туре он получит больше голосов, чем любой из конкурентов. Он поздравил Корчка с победой в первом туре и предсказал напряженную борьбу во втором туре.
Фото: Instagram/peter_pellegrini
"Вероятно, это будет напряженная гонка", – добавил Пеллегрини.
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