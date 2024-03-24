В Словакии завершился первый тур президентских выборов

Прозападный дипломат и кандидат от правящей коалиции в Словакии вышли во второй тур выборов президента. Критики ожидают, что в случае победы второго действующий премьер Фицо укрепит свои антизападные позиции, сообщает Zakon.kz.

Бывший словацкий министр иностранных дел Иван Корчок и спикер парламента Петер Пеллегрини встретятся во втором туре выборов президента республики. Голосование состоится через две недели – 6 апреля.

После подсчета 100% голосов Корчок занял первое место с 42,44%, Пеллегрини – второе с 37,07%. Третье место у бывшего министра юстиции Штефана Харабина, он получил 11,79%. Для победы было необходимо набрать абсолютное большинство голосов.

Фото: Instagram/ivankorcok

"Я твердо стою на земле. В преддверии второго тура мы все понимаем, что нам придется сделать больше, чтобы привлечь избирателей по всему спектру". Иван Корчок

Пеллегрини считался фаворитом предвыборной гонки, и опросы общественного мнения показывали, что во втором туре он получит больше голосов, чем любой из конкурентов. Он поздравил Корчка с победой в первом туре и предсказал напряженную борьбу во втором туре.

Фото: Instagram/peter_pellegrini

"Вероятно, это будет напряженная гонка", – добавил Пеллегрини.

18 марта на президентских выборах в России победу одержал Владимир Путин.