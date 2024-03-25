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Законодательство РК

Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных лиц

Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных лиц, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 18:11 Фото: gov.kz
25 марта 2024 года в Астане в рамках официального визита министра иностранных дел Кипра в Казахстан состоялась церемония подписания Соглашения между двумя странами о передаче осужденных лиц, сообщает Zakon.kz.

По информации Генпрокуратуры РК, соглашение подписали генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов и министром иностранных дел Кипра Константинос Комбос.

"Данный международный документ позволит казахстанским гражданам, в случае их осуждения за преступления к лишению свободы на Кипре, отбывать назначенное наказание у нас в стране. Это в свою очередь создаст благоприятные условия для реабилитации и интеграции осужденных в обществе их гражданской принадлежности. Такую же возможность получат и граждане Кипра, в случае их осуждения в Казахстане", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что заключение международных соглашений такого рода обусловлено требованиями ст.11 Конституции Казахстана, в соответствии с которой государство гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за его пределами.

Ранее в октябре 2022 года Казахстан уже заключил с кипрской стороной договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче лиц.

"Стоит отметить, что Кипр стал очередной европейской страной, с которой у Казахстана создана вся необходимая международно-правовая база для сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также защиты основополагающих прав и свобод граждан", – отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что глава государства принял министра иностранных дел Республики Кипр Константиноса Комбоса. В ходе встречи президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Кипром. Как отметил глава государства, за 32 года дипломатических отношений Астана и Никосия установили прочный политический диалог и наладили инвестиционное сотрудничество.

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