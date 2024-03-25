Токаев провел встречу с министром иностранных дел Кипра

Глава государства принял министра иностранных дел Республики Кипр Константиноса Комбоса, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Кипром. Как отметил глава государства, за 32 года дипломатических отношений Астана и Никосия установили прочный политический диалог и наладили инвестиционное сотрудничество.



Касым-Жомарт Токаев приветствовал решение правительства Кипра об открытии посольства в Астане. По его словам, данный шаг ознаменует новую главу в дипломатических отношениях и придаст импульс развитию партнерства.

Константинос Комбос, выразив благодарность за оказанное гостеприимство, отметил наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между Казахстаном и Кипром.

Стороны обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах. Также рассмотрена международная и региональная повестка дня, включая вопросы взаимодействия по линии ООН и ЕС.