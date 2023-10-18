О чем говорил Токаев в Урумчи

18 октября 2023 года Касым-Жомарт Токаев прибыл в Урумчи, где встретился с секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил развитию туристических обменов.

"Большую перспективу представляет сотрудничество в сфере туризма. Казахстан обладает значительным туристическим потенциалом, я специально создал новое министерство туризма и спорта. Мы рассчитываем на увеличение потока туристов из Китая в Казахстан. Правительство моей страны будет прилагать большие усилия по развитию туризма в стране. В то же время следующий год объявлен годом казахского туризма в Китае. Конечно, мы будем поощрять выезд казахских туристов в вашу страну с целью ознакомления, будь это природные красоты или же ваши достижения в социально-экономическом развитии", – отметил президент Казахстана.

Глава государства также остановился на историко-культурных и гуманитарных аспектах связей Казахстана и СУАР.

"Синьцзян издревле славился высоким уровнем культурного развития. Местные творческие коллективы заслуженно пользуются международным признанием. Мы поддерживаем всемерное развитие творческих обменов, взаимные гастроли, что, несомненно, будет способствовать укреплению уз добрососедства и дружбы", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ма Синжуй отметил важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Президента Казахстана с Председателем КНР, а также указал на значимость инициатив, выдвинутых на Форуме "Один пояс, один путь"

"Мы будем дальше углублять наше торгово-экономическое сотрудничество, делая акцент на такие сферы, как сельское хозяйство, трансграничная торговля, энергетика. Будем налаживать взаимодействие между нашими научными организациями, вузами и предприятиями, поощрять наши совместные предприятия для инвестиций и открытия бизнеса в Казахстане и в Синьцзяне", – сказал секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Ма Синжуй назвал визит лидера Казахстана в Синьцзян историческим и заверил, что руководство СУАР будет поддерживать контакты и расширять сотрудничество с Казахстаном. В завершение встречи было отмечено, что визит Президента Казахстана в СУАР придаст дополнительный импульс дальнейшему укреплению межрегиональной кооперации.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине. Президент Казахстана заявил, что "Цифровой Шелковый путь" является новым глобальным проектом, а также высказался о значимости проекта "Один пояс – один путь".