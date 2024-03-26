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Международную безопасность обсудил Токаев с американским сенатором Стивом Дэйнсом

Токаев принял американского сенатора , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 13:02 Фото: akorda.kz
Глава государства 26 марта принял американского сенатора Стива Дэйнса, передает Zakon.kz.

Как сообщила Акорда, Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав члена Сената США Стива Дэйнса, отметил традиционно высокую динамику казахско-американского сотрудничества. 

"Как сказал глава государства, важную роль в двусторонних отношениях играет парламентская дипломатия. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам торгово-экономического взаимодействия. Лидер Казахстана подчеркнул, что в нашей стране уделяется большое внимание привлечению инвестиций, либерализации экономики и развитию промышленности. По его словам, ключевыми сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, разведка и переработка полезных ископаемых, модернизация инфраструктуры и др.", – отмечено в сообщении.

Отдельное внимание собеседники уделили тематике международной и региональной безопасности.

В данном контексте президент отметил, что Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции. Казахстан готов внести свой вклад в это нужное дело.

Накануне, 25 марта, глава государства провел встречу с министром иностранных дел Кипра.

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