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Посол Алтай Кульгинов встретился с президентом Эстонии

Экс-аким Астаны встретился с президентом Эстонии, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 19:17 Фото: пресс-служба МИД РК
В Таллине сегодня, 3 мая 2024 года, посол Казахстана в Эстонской Республике Алтай Кульгинов вручил верительные грамоты президенту Эстонии Алару Карису. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел РК, сообщает Zakon.kz.

В ходе состоявшейся встречи стороны констатировали дружественный характер отношений между Казахстаном и Эстонией, а также подчеркнули важность сохранения последовательного курса, направленного на всестороннее укрепление двустороннего сотрудничества и углубление взаимодействия двух стран.

Экс-аким Астаны встретился с президентом Эстонии, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 19:17

Фото: пресс-служба МИД РК

Было также отмечено, что в двустороннем торгово-экономическом взаимодействии имеется значительный потенциал для эффективного сотрудничества, в особенности в сферах цифровизации, транспорта и логистики.

"В завершение беседы президент Эстонии поздравил посла Казахстана с вступлением в официальную должность и пожелал больших успехов в дальнейшем укреплении казахско-эстонских отношений".Пресс-служба МИД РК

27 марта 2024 года стало известно, что бывший аким Астаны Алтай Кульгинов получил новую должность. Он стал послом Казахстана в Эстонии. Соответствующий указ подписал глава государства. Пост акима столицы Алтай Кульгинов занимал с июня 2019 года по декабрь 2022 года. А с декабря 2022 года по июнь 2023 года он был заместителем премьер-министра РК.

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