Правительство Казахстана – состав, иерархия, отрасли

Фото: primeminister.kz

31 марта указом президента Касым-Жомарта Токаева Кабинет министров Казахстана пополнился вице-премьером Канатом Бозумбаевым. Zakon.kz решил напомнить, сколько у главы правительства заместителей и министров разных отраслей в подчинении.

Премьер-министр Олжас Бектенов. Назначен на должность 6 февраля 2024 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2016-2017 годы – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Астана;

2017-2018 годы – заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики;

2018-2019 годы – заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции;

2019-2022 годы – первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции;

2022-2023 годы – председатель Агентства РК по противодействию коррупции;

2023-2024 годы – руководитель Администрации президента. Заместители премьер-министра Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Назначен на должность 11 января 2022 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2016 год – председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК, вице-министр национальной экономики;

2016-2019 годы – первый вице-министр по инвестициям и развитию;

2019 год – министр индустрии и инфраструктурного развития;

в 2019 году занял должность заместителя премьер-министра, с 2022 года – первого вице-премьера. Заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства Галымжан Койшыбаев. Назначен 4 января 2023 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2012-2016 годы – чрезвычайный и полномочный посол РК в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол в Эстонии по совместительству;

с 2016 года занимал должность заместителя министра иностранных дел;

в 2019 году был назначен руководителем Канцелярии премьер-министра. Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу. Назначен 3 апреля 2023 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2014-2016 годы – заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента;

2016-2019 годы – чрезвычайный и полномочный посол РК в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол в Эстонии по совместительству;

2019-2021 годы – помощник президента;

2021-2022 годы – заместитель руководителя Администрации президента;

2022 год – первый заместитель председателя КНБ;

1 февраля 2022 года был назначен руководителем Администрации президента. Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова. Назначена на должность 8 июня 2023 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимала посты: С 2013 по 2014 год возглавляла Министерство труда и соцзащиты;

2014-2017 годы – министр здравоохранения и социального развития;

в 2017-2018 годах работала министром труда и социальной защиты населения РК;

2018-2019 годы – секретарь партии "Нур Отан";

2019-2020 годы – президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" МТСЗН РК;

2019-2020 годы – внештатный советник президента;

с 2020 по 2022 год – помощник президента Казахстана – заведующая отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента;

с 8 июня 2023 была заместителем премьер-министра – министром труда и социальной защиты населения;

2 сентября 2023 года Дуйсенова была освобождена от должности министра труда. Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. Занимает должность со 2 сентября 2023 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2017-2019 годы – вице-министр национальной экономики РК;

2019 год – член коллегии Евразийской экономической комиссии;

2019-2020 годы – министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК;

2020-2022 годы – председатель Агентства РК по защите и развитию конкуренции. Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. Назначен 6 февраля 2024 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2013-2016 годы – директор Департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики;

2016-2022 годы – член Совета директоров и председатель правления АО "Фонд развития промышленности";

2022-2023 годы – председатель правления АО "Банк Развития Казахстана";

2023-2024 годы – председатель правления АО "НУХ "Байтерек". Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев. Занял должность 31 марта 2024 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2013-2016 годы – аким Павлодарской области;

2016-2019 годы – министр энергетики;

2019-2021 годы – помощник президента;

2021-2022 годы – аким Алматинской области;

2023-2024 годы – советник президента. Министры Министр обороны – Руслан Жаксылыков. Назначен 19 января 2022 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2013 год – главнокомандующий Внутренними войсками МВД РК;

2014-2021 годы – главнокомандующий Национальной гвардией РК;

2021 год также был назначен заместителем министра внутренних дел. Министр внутренних дел – Ержан Саденов. Назначен 2 сентября 2023 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2015-2016 годы – начальник ДВД на транспорте МВД;

2016-2019 годы – начальник Департамента полиции Акмолинской области;

2019-2022 годы – начальник столичного Департамента полиции;

2022-2023 годы – заместитель министра внутренних дел РК. Министр сельского хозяйства – Айдарбек Сапаров. Назначен 4 сентября 2023 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2010-2011 годы – заместитель акима Северо-Казахстанской области по сельскому хозяйству;

2011-2019 годы – первый заместитель акима Северо-Казахстанской области;

2019-2022 годы – первый вице-министр сельского хозяйства;

2022 год – аким Северо-Казахстанской области. Министр юстиции – Азамат Ескараев. Назначен 4 января 2023 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2014-2019 годы – заместитель заведующего юридическим отделом Канцелярии премьер-министра;

2019- 2023 годы – заведующий юридическим отделом Канцелярии премьер-министра. Министр науки и высшего образования – Саясат Нурбек. Назначен 11 июня 2022 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2013-2015 годы – директор "Института общественной политики партии "Нур Отан";

2015-2016 годы – и.о. начальника Управления внутренней политики акимата города Алматы;

2016 год – управляющий директор, член правления Международного финансового центра Астана";

2019-2022 годы – руководитель проекта "Атлас новых профессий Казахстана", член Национального совета общественного доверия;

с февраля 2022 года – депутат Мажилиса Парламента РК Министр здравоохранения – Акмарал Альназарова. Назначена 6 февраля 2024 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимала посты:

2013-2014 годы – заместитель акима Кызылординской области;

2014-2015 годы – секретарь Кызылординского областного маслихата;

2015-2019 годы – руководитель Управления здравоохранения Кызылординской области;

2019-2020 годы – первый заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии "Нур Отан";

2020-2024 годы – депутат Сената Парламента от Кызылординской области. Министр труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова. Назначена 2 сентября 2023 года.

Фото: primeminister.kz Ранее занимала посты: 2013-2019 годы – заместитель министра труда и социальной защиты населения;

2020 год – заместитель генерального директора Государственного фонда социального страхования МТСЗН;

2020-2023 годы – национальный эксперт по вопросам социального развития программы развития ООН;

2023 год – Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте. Министр транспорта – Марат Карабаев. Назначен 2 сентября 2023 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2015-2017 годы– руководитель Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО;

2018-2020 годы – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса МИИР РК;

2020-2021 годы – председатель Комитета индустриального развития МИИР РК;

В 2021-2023 годы – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития;

2023 год – министр индустрии и инфраструктурного развития. Министр финансов – Мади Такиев. Назначен 6 февраля 2024 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты:

2013-2014 годы – директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики;

2014 год – главный консультант социально-экономического отдела Канцелярии премьер-министра;

2014-2017 годы – руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области;

2017-2019 годы – директор Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов МФ РК;

2019-2020 годы – вице-министр национальной экономики;

2020-2023 годы – заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента;

2023-2024 годы – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету. Министр культуры и информации – Аида Балаева. Назначена 2 сентября 2023 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимала посты:

2010-2014 годы – заместитель акима города Астана;

2014-2019 годы – заведующий отделом внутренней политики Администрации президента;

2019-2020 годы – помощник президента РК – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента;

2020-2022 годы – министр информации и общественного развития;

2022-2023 годы – заместитель руководителя Администрации президента; Министр просвещения – Гани Бейсембаев. Назначен 4 января 2023 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2007-2020 годы – генеральный директор Международного центра образования "Edtech-kz";

2020 год – директор Республиканского научно-практического центра "Учебник" Министерства образования и науки;

2020-2022 годы – президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина;

2022 год – вице-министр образования и науки;

2022 год – вице-министр просвещения. Министр промышленности и строительства – Канат Шарлапаев. Назначен 4 сентября 2023 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2015-2017 годы – главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент Ситибанк Казахстан;

2017-2020 годы – главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану инвестиционного банка "Сити";

2020-2022 годы – региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестиционного банка "Сити" (ОАЭ);

2022 год – председатель правления и член совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Министр торговли и интеграции – Арман Шаккалиев. Назначен 2 сентября 2023. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2008-2016 годы – генеральный директор РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации";

2016-2018 годы – директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии;

2018 год – председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

2020-2022 годы – член коллегии ЕЭК от РК, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК;

2022 год – первый заместитель министра торговли и интеграции РК. Министр водных ресурсов и ирригации – Нуржан Нуржигитов. Назначен 4 сентября 2023 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2015-2018 годы – руководитель Управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области;

2018-2019 годы – руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области;

2019-2021 годы – аким Байзакского района Жамбылской области;

2021-2022 годы – заместитель акима Жамбылской области;

2022-2023 годы – аким Жамбылской области. Министр по чрезвычайным ситуациям – Чингис Аринов. Назначен 6 февраля 2024 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2006-2022 годы – служба на различных руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны;

2022-2024 годы – заместитель начальника Службы государственной охраны – начальник Службы охраны президента. Министр туризма и спорта – Ермек Маржикпаев. Назначен 2 сентября 2023 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2013-2014 годы – заместитель акима Акмолинской области;

2014-2015 годы – государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента;

2015-2019 годы – аким города Кокшетау;

С 2019 года работал акимом Акмолинской области. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин. Назначен 2 сентября 2020 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2011-2014 годы – заместитель председателя, председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН;

руководил АО "Национальные информационные технологии", АО "Казпочта", Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК;

2018-2019 годы – заместитель председателя правления строительного холдинга Bi Group;

2020 год – советник президента по цифровизации и инновационным технологиям;



2020 год – первый заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Министр экологии и природных ресурсов – Ерлан Нысанбаев. Назначен 5 сентября 2023. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2013-2014 годы – заместитель министра окружающей среды и водных ресурсов;

2014-2021 годы – заместитель министра сельского хозяйства, заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов;

2021-2023 годы – заместитель председателя правления по стратегическому развитию и международным связям Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина;

2023 год – советник акима города Астана. Министр энергетики – Алмасадам Саткалиев. Назначен 4 апреля 2023 года. Фото: primeminister.kz Ранее занимал посты: 2011-2012 годы – управляющий директор АО "Самрук-Казына";

2012-2018 годы – председатель правления АО "Самрук-Энерго";

2018-2021 годы – заместитель председателя ОЮЛ "KAZENERGY", управляющий директор по управлению активами АО "Самрук-Казына";

2021-2023 годы – председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына". Читайте также Токаев встретился с главой одной из крупнейших энергетических компаний Китая

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