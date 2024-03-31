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Законодательство РК

Правительство Казахстана – состав, иерархия, отрасли

кабинет министров РК, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40 Фото: primeminister.kz
31 марта указом президента Касым-Жомарта Токаева Кабинет министров Казахстана пополнился вице-премьером Канатом Бозумбаевым. Zakon.kz решил напомнить, сколько у главы правительства заместителей и министров разных отраслей в подчинении.

Премьер-министр Олжас Бектенов. Назначен на должность 6 февраля 2024 года.

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2016-2017 годы – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Астана;
  • 2017-2018 годы – заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики;
  • 2018-2019 годы – заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции;
  • 2019-2022 годы – первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции;
  • 2022-2023 годы – председатель Агентства РК по противодействию коррупции;
  • 2023-2024 годы – руководитель Администрации президента.

Заместители премьер-министра

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Назначен на должность 11 января 2022 года.

Роман Скляр, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2016 год – председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК, вице-министр национальной экономики;
  • 2016-2019 годы – первый вице-министр по инвестициям и развитию;
  • 2019 год – министр индустрии и инфраструктурного развития;
  • в 2019 году занял должность заместителя премьер-министра, с 2022 года – первого вице-премьера.

Заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства Галымжан Койшыбаев. Назначен 4 января 2023 года.

Галымжан Койшыбаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2012-2016 годы – чрезвычайный и полномочный посол РК в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол в Эстонии по совместительству;
  • с 2016 года занимал должность заместителя министра иностранных дел;
  • в 2019 году был назначен руководителем Канцелярии премьер-министра.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу. Назначен 3 апреля 2023 года.

Мурат Нуртлеу, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2014-2016 годы – заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента;
  • 2016-2019 годы – чрезвычайный и полномочный посол РК в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол в Эстонии по совместительству;
  • 2019-2021 годы – помощник президента;
  • 2021-2022 годы – заместитель руководителя Администрации президента;
  • 2022 год – первый заместитель председателя КНБ;
  • 1 февраля 2022 года был назначен руководителем Администрации президента.

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова. Назначена на должность 8 июня 2023 года.

Тамара Дуйсенова, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимала посты:

  • С 2013 по 2014 год возглавляла Министерство труда и соцзащиты;
  • 2014-2017 годы – министр здравоохранения и социального развития;
  • в 2017-2018 годах работала министром труда и социальной защиты населения РК;
  • 2018-2019 годы – секретарь партии "Нур Отан";
  • 2019-2020 годы – президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" МТСЗН РК;
  • 2019-2020 годы – внештатный советник президента;
  • с 2020 по 2022 год – помощник президента Казахстана – заведующая отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента;
  • с 8 июня 2023 была заместителем премьер-министра – министром труда и социальной защиты населения;
  • 2 сентября 2023 года Дуйсенова была освобождена от должности министра труда.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. Занимает должность со 2 сентября 2023 года.

Серик Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2017-2019 годы – вице-министр национальной экономики РК;
  • 2019 год – член коллегии Евразийской экономической комиссии;
  • 2019-2020 годы – министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК;
  • 2020-2022 годы – председатель Агентства РК по защите и развитию конкуренции.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. Назначен 6 февраля 2024 года.

Нурлан Байбазаров, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2013-2016 годы – директор Департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики;
  • 2016-2022 годы – член Совета директоров и председатель правления АО "Фонд развития промышленности";
  • 2022-2023 годы – председатель правления АО "Банк Развития Казахстана";
  • 2023-2024 годы – председатель правления АО "НУХ "Байтерек".

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев. Занял должность 31 марта 2024 года.

Канат Бозумбаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2013-2016 годы – аким Павлодарской области;
  • 2016-2019 годы – министр энергетики;
  • 2019-2021 годы – помощник президента;
  • 2021-2022 годы – аким Алматинской области;
  • 2023-2024 годы – советник президента.

Министры

Министр обороныРуслан Жаксылыков. Назначен 19 января 2022 года.

Руслан Жаксылыков, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2013 год – главнокомандующий Внутренними войсками МВД РК;
  • 2014-2021 годы – главнокомандующий Национальной гвардией РК;
  • 2021 год также был назначен заместителем министра внутренних дел.

Министр внутренних дел Ержан Саденов. Назначен 2 сентября 2023 года.

Ержан Саденов, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2015-2016 годы – начальник ДВД на транспорте МВД;
  • 2016-2019 годы – начальник Департамента полиции Акмолинской области;
  • 2019-2022 годы – начальник столичного Департамента полиции;
  • 2022-2023 годы – заместитель министра внутренних дел РК.

Министр сельского хозяйстваАйдарбек Сапаров. Назначен 4 сентября 2023 года.

Айдарбек Сапаров, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2010-2011 годы – заместитель акима Северо-Казахстанской области по сельскому хозяйству;
  • 2011-2019 годы – первый заместитель акима Северо-Казахстанской области;
  • 2019-2022 годы – первый вице-министр сельского хозяйства;
  • 2022 год – аким Северо-Казахстанской области.

Министр юстицииАзамат Ескараев. Назначен 4 января 2023 года.

Азамат Ескараев, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2014-2019 годы – заместитель заведующего юридическим отделом Канцелярии премьер-министра;
  • 2019- 2023 годы – заведующий юридическим отделом Канцелярии премьер-министра.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Назначен 11 июня 2022 года.

Саясат Нурбек, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2013-2015 годы – директор "Института общественной политики партии "Нур Отан";
  • 2015-2016 годы – и.о. начальника Управления внутренней политики акимата города Алматы;
  • 2016 год – управляющий директор, член правления Международного финансового центра Астана";
  • 2019-2022 годы – руководитель проекта "Атлас новых профессий Казахстана", член Национального совета общественного доверия;
  • с февраля 2022 года – депутат Мажилиса Парламента РК

Министр здравоохраненияАкмарал Альназарова. Назначена 6 февраля 2024 года.

Акмарал Альназарова, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимала посты:

  • 2013-2014 годы – заместитель акима Кызылординской области;
  • 2014-2015 годы – секретарь Кызылординского областного маслихата;
  • 2015-2019 годы – руководитель Управления здравоохранения Кызылординской области;
  • 2019-2020 годы – первый заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии "Нур Отан";
  • 2020-2024 годы – депутат Сената Парламента от Кызылординской области.

Министр труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова. Назначена 2 сентября 2023 года.

Светлана Жакупова, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимала посты:

  • 2013-2019 годы – заместитель министра труда и социальной защиты населения;
  • 2020 год – заместитель генерального директора Государственного фонда социального страхования МТСЗН;
  • 2020-2023 годы – национальный эксперт по вопросам социального развития программы развития ООН;
  • 2023 год – Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте. 

Министр транспорта Марат Карабаев. Назначен 2 сентября 2023 года.

Марат Карабаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2015-2017 годы– руководитель Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО;
  • 2018-2020 годы – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса МИИР РК;
  • 2020-2021 годы – председатель Комитета индустриального развития МИИР РК;
  • В 2021-2023 годы – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития;
  • 2023 год – министр индустрии и инфраструктурного развития.

Министр финансов Мади Такиев. Назначен 6 февраля 2024 года.

Мади Такиев, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2013-2014 годы – директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики;
  • 2014 год – главный консультант социально-экономического отдела Канцелярии премьер-министра;
  • 2014-2017 годы – руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области;
  • 2017-2019 годы – директор Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов МФ РК;
  • 2019-2020 годы – вице-министр национальной экономики;
  • 2020-2023 годы – заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента;
  • 2023-2024 годы – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету.

Министр культуры и информацииАида Балаева. Назначена 2 сентября 2023 года.

Аида Балаева, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимала посты:

  • 2010-2014 годы – заместитель акима города Астана;
  • 2014-2019 годы – заведующий отделом внутренней политики Администрации президента;
  • 2019-2020 годы – помощник президента РК – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента;
  • 2020-2022 годы – министр информации и общественного развития;
  • 2022-2023 годы – заместитель руководителя Администрации президента;

Министр просвещения Гани Бейсембаев. Назначен 4 января 2023 года.

Гани Бейсембаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2007-2020 годы – генеральный директор Международного центра образования "Edtech-kz";
  • 2020 год – директор Республиканского научно-практического центра "Учебник" Министерства образования и науки;
  • 2020-2022 годы – президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина;
  • 2022 год – вице-министр образования и науки;
  • 2022 год – вице-министр просвещения.

Министр промышленности и строительстваКанат Шарлапаев. Назначен 4 сентября 2023 года.

Канат Шарлапаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2015-2017 годы – главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент Ситибанк Казахстан;
  • 2017-2020 годы – главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану инвестиционного банка "Сити";
  • 2020-2022 годы – региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестиционного банка "Сити" (ОАЭ);
  • 2022 год – председатель правления и член совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Министр торговли и интеграцииАрман Шаккалиев. Назначен 2 сентября 2023.

Арман Шаккалиев, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2008-2016 годы – генеральный директор РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации";
  • 2016-2018 годы – директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии;
  • 2018 год – председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.
  • 2020-2022 годы – член коллегии ЕЭК от РК, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК;
  • 2022 год – первый заместитель министра торговли и интеграции РК.

Министр водных ресурсов и ирригацииНуржан Нуржигитов. Назначен 4 сентября 2023 года.

Нуржан Нуржигитов, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2015-2018 годы – руководитель Управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области;
  • 2018-2019 годы – руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области;
  • 2019-2021 годы – аким Байзакского района Жамбылской области;
  • 2021-2022 годы – заместитель акима Жамбылской области;
  • 2022-2023 годы – аким Жамбылской области. 

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. Назначен 6 февраля 2024 года.

Чингис Аринов, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2006-2022 годы – служба на различных руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны;
  • 2022-2024 годы – заместитель начальника Службы государственной охраны – начальник Службы охраны президента.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев. Назначен 2 сентября 2023 года.

Ермек Маржикпаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2013-2014 годы – заместитель акима Акмолинской области;
  • 2014-2015 годы – государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента;
  • 2015-2019 годы – аким города Кокшетау;
  • С 2019 года работал акимом Акмолинской области.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Назначен 2 сентября 2020 года.

Багдат Мусин, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2011-2014 годы – заместитель председателя, председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН;
  • руководил АО "Национальные информационные технологии", АО "Казпочта", Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК;
  • 2018-2019 годы – заместитель председателя правления строительного холдинга Bi Group;
  • 2020 год – советник президента по цифровизации и инновационным технологиям;
  • 2020 год – первый заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Назначен 5 сентября 2023.

Ерлан Нысанбаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2013-2014 годы – заместитель министра окружающей среды и водных ресурсов;
  • 2014-2021 годы – заместитель министра сельского хозяйства, заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов; 
  • 2021-2023 годы – заместитель председателя правления по стратегическому развитию и международным связям Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина;
  • 2023 год – советник акима города Астана.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Назначен 4 апреля 2023 года.

Алмасадам Саткалиев, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:40

Фото: primeminister.kz

Ранее занимал посты:

  • 2011-2012 годы – управляющий директор АО "Самрук-Казына";
  • 2012-2018 годы – председатель правления АО "Самрук-Энерго";
  • 2018-2021 годы – заместитель председателя ОЮЛ "KAZENERGY", управляющий директор по управлению активами АО "Самрук-Казына";
  • 2021-2023 годы – председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына".

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