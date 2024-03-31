Правительство Казахстана – состав, иерархия, отрасли
Премьер-министр Олжас Бектенов. Назначен на должность 6 февраля 2024 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2016-2017 годы – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Астана;
- 2017-2018 годы – заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики;
- 2018-2019 годы – заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции;
- 2019-2022 годы – первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции;
- 2022-2023 годы – председатель Агентства РК по противодействию коррупции;
- 2023-2024 годы – руководитель Администрации президента.
Заместители премьер-министра
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Назначен на должность 11 января 2022 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2016 год – председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК, вице-министр национальной экономики;
- 2016-2019 годы – первый вице-министр по инвестициям и развитию;
- 2019 год – министр индустрии и инфраструктурного развития;
- в 2019 году занял должность заместителя премьер-министра, с 2022 года – первого вице-премьера.
Заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства Галымжан Койшыбаев. Назначен 4 января 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2012-2016 годы – чрезвычайный и полномочный посол РК в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол в Эстонии по совместительству;
- с 2016 года занимал должность заместителя министра иностранных дел;
- в 2019 году был назначен руководителем Канцелярии премьер-министра.
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу. Назначен 3 апреля 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2014-2016 годы – заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента;
- 2016-2019 годы – чрезвычайный и полномочный посол РК в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол в Эстонии по совместительству;
- 2019-2021 годы – помощник президента;
- 2021-2022 годы – заместитель руководителя Администрации президента;
- 2022 год – первый заместитель председателя КНБ;
- 1 февраля 2022 года был назначен руководителем Администрации президента.
Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова. Назначена на должность 8 июня 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимала посты:
- С 2013 по 2014 год возглавляла Министерство труда и соцзащиты;
- 2014-2017 годы – министр здравоохранения и социального развития;
- в 2017-2018 годах работала министром труда и социальной защиты населения РК;
- 2018-2019 годы – секретарь партии "Нур Отан";
- 2019-2020 годы – президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" МТСЗН РК;
- 2019-2020 годы – внештатный советник президента;
- с 2020 по 2022 год – помощник президента Казахстана – заведующая отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента;
- с 8 июня 2023 была заместителем премьер-министра – министром труда и социальной защиты населения;
- 2 сентября 2023 года Дуйсенова была освобождена от должности министра труда.
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. Занимает должность со 2 сентября 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2017-2019 годы – вице-министр национальной экономики РК;
- 2019 год – член коллегии Евразийской экономической комиссии;
- 2019-2020 годы – министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК;
- 2020-2022 годы – председатель Агентства РК по защите и развитию конкуренции.
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. Назначен 6 февраля 2024 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2013-2016 годы – директор Департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики;
- 2016-2022 годы – член Совета директоров и председатель правления АО "Фонд развития промышленности";
- 2022-2023 годы – председатель правления АО "Банк Развития Казахстана";
- 2023-2024 годы – председатель правления АО "НУХ "Байтерек".
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев. Занял должность 31 марта 2024 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2013-2016 годы – аким Павлодарской области;
- 2016-2019 годы – министр энергетики;
- 2019-2021 годы – помощник президента;
- 2021-2022 годы – аким Алматинской области;
- 2023-2024 годы – советник президента.
Министры
Министр обороны – Руслан Жаксылыков. Назначен 19 января 2022 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2013 год – главнокомандующий Внутренними войсками МВД РК;
- 2014-2021 годы – главнокомандующий Национальной гвардией РК;
- 2021 год также был назначен заместителем министра внутренних дел.
Министр внутренних дел – Ержан Саденов. Назначен 2 сентября 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2015-2016 годы – начальник ДВД на транспорте МВД;
- 2016-2019 годы – начальник Департамента полиции Акмолинской области;
- 2019-2022 годы – начальник столичного Департамента полиции;
- 2022-2023 годы – заместитель министра внутренних дел РК.
Министр сельского хозяйства – Айдарбек Сапаров. Назначен 4 сентября 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2010-2011 годы – заместитель акима Северо-Казахстанской области по сельскому хозяйству;
- 2011-2019 годы – первый заместитель акима Северо-Казахстанской области;
- 2019-2022 годы – первый вице-министр сельского хозяйства;
- 2022 год – аким Северо-Казахстанской области.
Министр юстиции – Азамат Ескараев. Назначен 4 января 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2014-2019 годы – заместитель заведующего юридическим отделом Канцелярии премьер-министра;
- 2019- 2023 годы – заведующий юридическим отделом Канцелярии премьер-министра.
Министр науки и высшего образования – Саясат Нурбек. Назначен 11 июня 2022 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2013-2015 годы – директор "Института общественной политики партии "Нур Отан";
- 2015-2016 годы – и.о. начальника Управления внутренней политики акимата города Алматы;
- 2016 год – управляющий директор, член правления Международного финансового центра Астана";
- 2019-2022 годы – руководитель проекта "Атлас новых профессий Казахстана", член Национального совета общественного доверия;
- с февраля 2022 года – депутат Мажилиса Парламента РК
Министр здравоохранения – Акмарал Альназарова. Назначена 6 февраля 2024 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимала посты:
- 2013-2014 годы – заместитель акима Кызылординской области;
- 2014-2015 годы – секретарь Кызылординского областного маслихата;
- 2015-2019 годы – руководитель Управления здравоохранения Кызылординской области;
- 2019-2020 годы – первый заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии "Нур Отан";
- 2020-2024 годы – депутат Сената Парламента от Кызылординской области.
Министр труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова. Назначена 2 сентября 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимала посты:
- 2013-2019 годы – заместитель министра труда и социальной защиты населения;
- 2020 год – заместитель генерального директора Государственного фонда социального страхования МТСЗН;
- 2020-2023 годы – национальный эксперт по вопросам социального развития программы развития ООН;
- 2023 год – Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте.
Министр транспорта – Марат Карабаев. Назначен 2 сентября 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2015-2017 годы– руководитель Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО;
- 2018-2020 годы – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса МИИР РК;
- 2020-2021 годы – председатель Комитета индустриального развития МИИР РК;
- В 2021-2023 годы – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития;
- 2023 год – министр индустрии и инфраструктурного развития.
Министр финансов – Мади Такиев. Назначен 6 февраля 2024 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2013-2014 годы – директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики;
- 2014 год – главный консультант социально-экономического отдела Канцелярии премьер-министра;
- 2014-2017 годы – руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области;
- 2017-2019 годы – директор Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов МФ РК;
- 2019-2020 годы – вице-министр национальной экономики;
- 2020-2023 годы – заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента;
- 2023-2024 годы – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету.
Министр культуры и информации – Аида Балаева. Назначена 2 сентября 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимала посты:
- 2010-2014 годы – заместитель акима города Астана;
- 2014-2019 годы – заведующий отделом внутренней политики Администрации президента;
- 2019-2020 годы – помощник президента РК – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента;
- 2020-2022 годы – министр информации и общественного развития;
- 2022-2023 годы – заместитель руководителя Администрации президента;
Министр просвещения – Гани Бейсембаев. Назначен 4 января 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2007-2020 годы – генеральный директор Международного центра образования "Edtech-kz";
- 2020 год – директор Республиканского научно-практического центра "Учебник" Министерства образования и науки;
- 2020-2022 годы – президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина;
- 2022 год – вице-министр образования и науки;
- 2022 год – вице-министр просвещения.
Министр промышленности и строительства – Канат Шарлапаев. Назначен 4 сентября 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2015-2017 годы – главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент Ситибанк Казахстан;
- 2017-2020 годы – главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану инвестиционного банка "Сити";
- 2020-2022 годы – региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестиционного банка "Сити" (ОАЭ);
- 2022 год – председатель правления и член совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
Министр торговли и интеграции – Арман Шаккалиев. Назначен 2 сентября 2023.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2008-2016 годы – генеральный директор РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации";
- 2016-2018 годы – директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии;
- 2018 год – председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.
- 2020-2022 годы – член коллегии ЕЭК от РК, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК;
- 2022 год – первый заместитель министра торговли и интеграции РК.
Министр водных ресурсов и ирригации – Нуржан Нуржигитов. Назначен 4 сентября 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2015-2018 годы – руководитель Управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области;
- 2018-2019 годы – руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области;
- 2019-2021 годы – аким Байзакского района Жамбылской области;
- 2021-2022 годы – заместитель акима Жамбылской области;
- 2022-2023 годы – аким Жамбылской области.
Министр по чрезвычайным ситуациям – Чингис Аринов. Назначен 6 февраля 2024 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2006-2022 годы – служба на различных руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны;
- 2022-2024 годы – заместитель начальника Службы государственной охраны – начальник Службы охраны президента.
Министр туризма и спорта – Ермек Маржикпаев. Назначен 2 сентября 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2013-2014 годы – заместитель акима Акмолинской области;
- 2014-2015 годы – государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента;
- 2015-2019 годы – аким города Кокшетау;
- С 2019 года работал акимом Акмолинской области.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин. Назначен 2 сентября 2020 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2011-2014 годы – заместитель председателя, председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН;
- руководил АО "Национальные информационные технологии", АО "Казпочта", Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК;
- 2018-2019 годы – заместитель председателя правления строительного холдинга Bi Group;
- 2020 год – советник президента по цифровизации и инновационным технологиям;
- 2020 год – первый заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Министр экологии и природных ресурсов – Ерлан Нысанбаев. Назначен 5 сентября 2023.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2013-2014 годы – заместитель министра окружающей среды и водных ресурсов;
- 2014-2021 годы – заместитель министра сельского хозяйства, заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов;
- 2021-2023 годы – заместитель председателя правления по стратегическому развитию и международным связям Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина;
- 2023 год – советник акима города Астана.
Министр энергетики – Алмасадам Саткалиев. Назначен 4 апреля 2023 года.
Фото: primeminister.kz
Ранее занимал посты:
- 2011-2012 годы – управляющий директор АО "Самрук-Казына";
- 2012-2018 годы – председатель правления АО "Самрук-Энерго";
- 2018-2021 годы – заместитель председателя ОЮЛ "KAZENERGY", управляющий директор по управлению активами АО "Самрук-Казына";
- 2021-2023 годы – председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына".