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Политика

Алихан Смаилов возглавил Высшую аудиторскую палату

Смаилов Алихан, председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 10:07 Фото: gov.kz
Алихан Смаилов переназначен главой Высшей аудиторской палаты (ВАП) Казахстана. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Акорды, сообщает Zakon.kz.

Официальный документ размещен в Telegram-канале Акорды сегодня, 18 сентября 2026 года:

"Указом главы государства Смаилов Алихан Асханович назначен Председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан".

Алихан Смаилов родился 18 декабря 1972 года в Алматы.

В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "прикладная математика". В 1996 году получил степень магистра государственного управления в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 1993 году. В 1993-1999 годах работал в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест", Агентстве национальной статистики, Комитете по статистике и анализу, а также государственным инспектором Администрации президента.

В 1999-2003 годах возглавлял Агентство РК по статистике.

В 2003-2006 годах был вице-министром иностранных дел, а также председателем правления Государственной страховой компании по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

В 2006-2009 годах занимал должность вице-министра финансов и возглавлял национальный холдинг "КазАгро".

В 2009-2014 годах вновь руководил Агентством по статистике, а в 2014-2015 годах – Комитетом по статистике Министерства национальной экономики.

В 2015-2018 годах работал помощником президента Казахстана.

В 2018-2019 годах был министром финансов. С 2019 по 2021 год занимал должность первого заместителя премьер-министра – министра финансов.

В 2022-2024 годах занимал пост премьер-министра Казахстана.

1 апреля 2024 года указом президента назначен председателем Высшей аудиторской палаты РК.

Также указами Токаева Эльвира Азимова сохранила пост председателя Конституционного суда и Нурлан Абдиров был переназначен председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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