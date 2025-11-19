#АЭС в Казахстане
Мир

Трамп похвастался знакомством его младшего сына с Роналдо

Роналду в США, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 08:59 Фото: whitehouse
На торжественном ужине в Белом доме в честь кронпринца Саудовской Аравии Трамп отметил влияние Криштиану Роналдо на его младшего сына Бэррона, сообщает Zakon.kz.

В своей речи Трамп пошутил, что визит футболиста Криштиану Роналду на ужин в Белый дом помог ему поднять авторитет в глазах собственного сына Бэррона.

"Знаете, мой сын является большим фанатом Роналду... Бэррон смог с ним встретиться, и, думаю, теперь он уважает своего отца чуть больше – просто за то, что я познакомил их", – заявил Трамп.

Роналду прибыл в Белый дом вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Ожидается, что в ближайшие часы пройдет его персональная встреча с президентом Америки.

Роналду играет в Саудовской Аравии с января 2023 года, выступая за клуб "Аль-Наср", принадлежащий государственному фонду. В последние месяцы футболист нередко выполняет неформальные дипломатические функции.

В своем недавнем интервью с Морганом он заявил, что намного популярнее Трампа и только при встрече скажет ему, что у них есть нечто общее.

Фото Алия Абди
Алия Абди
