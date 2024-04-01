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Встреча секретарей Совета безопасности стран ШОС: какие вопросы обсудят стороны в Астане

Что обсудят секретари Совета безопасности стран ШОС в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 19:24 Фото: Шанхайская организация сотрудничества
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на встрече секретарей Совета безопасности государств – членов ШОС в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

2-3 апреля в Астане состоится 19-я встреча секретарей Совета безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

По словам официального представителя МИД Казахстана, впервые на в этой встрече примет участие Иран в качестве полноправного государства – члена ШОС. Также в качестве гостей приглашены государства – наблюдатели ШОС – Монголия и Беларусь.

"Планируется обмен мнениями по актуальным и международным вопросам зоны ответственности ШОС, в том числе по противодействию терроризму, сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту наркотических средств, транснациональной организованной преступности и по линии международной информационной безопасности, а также дальнейшему взаимодействию в рамках объединений ООН, СВМДА, ОДКБ", – озвучил Айбек Смадияров.

По итогам мероприятий планируется подписание протокола, в котором будут отражены общие подходы государств-членов к дальнейшему развитию многостороннего партнерства по вопросам региональной безопасности.

Ранее МИД обратился к казахстанцам, находящимся в России.

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