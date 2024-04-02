Смаилов рассказал Токаеву, чем будет заниматься на новой должности

Бывший премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов 1 апреля 2024 года получил новую должность. Теперь он возглавляет Высшую аудиторскую палату. И уже на следующий день, 2 апреля, Смаилова принял президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

По данным, размещенным на сайте Акорды, отмечено:

"В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего повышения эффективности системы государственного аудита и финансового контроля".

Как подчеркнул президент, перед Высшей аудиторской палатой стоит задача обеспечить жесткий контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств и государственных активов как на республиканском, так и на местном уровнях.

"Алихан Смаилов поделился своим видением дальнейшего развития системы государственного аудита. Он также доложил о планах ведомства на текущий год", – говорится в сообщении.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что опыт и профессионализм Алихана Смаилова позволят качественно реализовать все поставленные задачи.

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Ранее должность председателя Высшей аудиторской палаты занимала Наталья Годунова. Указ об ее освобождении был подписан Токаевым 1 апреля 2024 года.