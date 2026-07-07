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Политика

128 млрд тенге вернули в бюджет после проверок: Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет ВАП

Токаев, Смаилов, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 15:56 Фото: akorda.kz
Сегодня, 7 июля 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава государства заслушал отчет об итогах работы ВАП за первое полугодие 2026 года.

Так, Смаилов сообщил, что за отчетный период проведено 13 крупных государственных аудитов с охватом финансовых средств на сумму 5,8 трлн тенге.

Проверки, по его словам, затронули местные исполнительные органы отдельных регионов, АО "Фонд проблемных кредитов", АО "Аграрная корпорация", АО "Казпочта", АО "Актауский морской порт", инфраструктуру системы здравоохранения и ряд государственных органов.

Также Смаилов добавил, что в результате устранения выявленных нарушений в бюджет государства возвращено 128 млрд тенге.

Теперь правительству и объектам аудита направлено 35 рекомендаций и 413 пунктов предписаний.

Далее он уточнил, что в рамках исполнения поручений главы государства по совершенствованию бюджетного процесса в национальное законодательство внедрен ряд инициатив Высшей аудиторской палаты.

В частности, приняты новые правила формирования макроэкономического прогноза, усилен казначейский контроль за расходованием государственных средств, внедрен запрет на корректировку бюджета в четвертом квартале.

Кроме того, Смаилов проинформировал о мерах по повышению прозрачности и эффективности процедур приватизации, а также по усовершенствованию механизма регулирования агропромышленного комплекса.

Далее сообщил, что во втором полугодии 2026 года планируется завершить 20 государственных аудитов, четыре из них будут проведены по прямому поручению президента.

Это аудиторские проверки Шымкента, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, а также механизмов поддержки производителей фармацевтической продукции.

Проверки также затронут газовую отрасль, инвестиционную сферу, деятельность АО "Жасыл Даму" и АО "НК "ҚазАвтоЖол", отдельные национальные проекты, проект "Ауыл – Ел бесігі" и ряд других направлений.

Еще в рамках взаимодействия с новым Курултаем будет проведена оценка проекта республиканского бюджета на 2027-2029 годы.

В заключительной части встречи президент дал ряд поручений по совершенствованию системы государственного аудита с акцентом на внедрение современных цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что новая правовая система позволяет президенту Касым-Жомарту Токаеву баллотироваться на выборах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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