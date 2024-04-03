Токаев принял экс-акима Алматы

3 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным на сайте Акорды, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил Сагинтаева с вступлением в должность председателя коллегии ЕЭК.

Также глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК и перспективах дальнейшего развития, а также о состоянии взаимодействия Казахстана с ЕЭК.

"На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с разработкой Плана мероприятий по реализации Декларации "Евразийский экономический путь" до 2030 и 2045 годов и подготовкой к юбилейному заседанию Высшего Евразийского экономического совета в мае 2024 года в Москве", – говорится в сообщении.

Сагинтаев являлся акимом Алматы с 28 июня 2019 по 31 января 2022 годы. А уже с 1 февраля 2024 года стал новым председателем коллегии ЕЭК.