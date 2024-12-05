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Токаев принял Сагинтаева: о чем они говорили

Токаев принял Сагинтаева, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 12:02 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 5 декабря 2024 года принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК.

"В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза", – сказано в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Накануне, 4 декабря, глава государства принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева. Он доложил о ходе подготовки Национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.

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