Токаев принял Сагинтаева: о чем они говорили

Президент Касым-Жомарт Токаев 5 декабря 2024 года принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК.

"В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза", – сказано в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Накануне, 4 декабря, глава государства принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева. Он доложил о ходе подготовки Национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.