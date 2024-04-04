Токаев выразил соболезнования Мирзиёеву в связи c аварией на трассе Шымкент – Самара

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев направил президенту Шавкату Мирзиёеву телеграмму соболезнования по поводу трагической гибели в автокатастрофе на трассе Шымкент – Самара восьмерых граждан Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

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