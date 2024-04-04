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Токаев выразил соболезнования Мирзиёеву в связи c аварией на трассе Шымкент – Самара

соболезнования, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 18:32 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев направил президенту Шавкату Мирзиёеву телеграмму соболезнования по поводу трагической гибели в автокатастрофе на трассе Шымкент – Самара восьмерых граждан Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства высказал просьбу передать семьям погибших слова искреннего сочувствия.

ДТП произошло 3 апреля на автодороге Самара – Шымкент, погибли восемь человек. По информации полиции, ДТП произошло возле поселка Маржанбулак с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota-Аlhpard, которым управлял гражданин Узбекистана.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

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ДТП Мирзиёев Шавкат Токаев Касым-Жомарт Шымкент
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