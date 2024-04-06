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Олжас Бектенов и вице-премьеры направлены в регионы со сложной паводковой ситуацией

Олжас Бектенов и вице-премьеры направлены в регионы со сложной паводковой ситуацией, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 14:11 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и вице-премьеры работают в регионах на местах со сложной паводковой ситуацией, сообщает Zakon.kz.

В сообщении пресс-службы главы правительства, по поручению Касым-Жомарта Токаева для стабилизации паводковой ситуации премьер-министр и вице-премьеры работают в регионах со сложной паводковой ситуацией.

Отмечено, что руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов находится в Костанайской области.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр направляется в Северо-Казахстанскую область.

В свою очередь заместители премьер-министра Серик Жумангарин отправляется в Актюбинскую область, Нурлан Байбазаров – в Западно-Казахстанскую область.

"В ночь с 5 на 6 апреля заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев вылетел в Атыраускую область", – добавили в пресс-службе.

Ранее Олжас Бектенов проверил работы в Актюбинской области по ликвидации последствий паводков, а также готовность Восточно-Казахстанской области к возможным паводкам.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков. С полным текстом выступления можно ознакомиться по ссылке.

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Анастасия Московчук
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