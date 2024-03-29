Главное – спасение жизни людей: Олжас Бектенов выступил с заявлением

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова в центре управления в кризисных ситуациях МЧС. В режиме видеоконференцсвязи были подключены территориальные ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 марта 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.

"Это самые масштабные паводки за последние годы. Сейчас главное – спасение жизни людей и минимизация последствий стихии... Сегодня все силы брошены на противопаводковые работы. Режим ЧС объявлен в ряде регионов. Мой первый заместитель Роман Васильевич Скляр работает на месте в наиболее пострадавших регионах", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава правительства также отметил, что риски подтоплений имеются в северных регионах. Ранее было проверено состояние гидроузлов в Северо-Казахстанской области.

Руководству МЧС даны поручения усилить контроль за проведением работ во всех регионах страны.

Фото: primeminister.kz

По данным МЧС, совместно с акиматами откачано более 2,3 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 162 тыс. мешкотары и 31 587 тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействованы 6349 человек, 2192 единицы техники, 689 единиц водооткачивающих средств.

Материал по теме Паводки в Казахстане: Бектенов дал поручения главе МЧС

28 марта 2024 года стало известно, что Олжас Бектенов прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, которая входит в зону риска воздействия паводков. Премьер-министр проверил состояние водохранилищ региона. Также он поручил акимату СКО завершить все запланированные превентивные мероприятия, МЧС – подготовиться на случай ухудшения паводковой обстановки, мобилизовать силы и технику.