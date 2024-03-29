Главное – спасение жизни людей: Олжас Бектенов выступил с заявлением
Об этом 29 марта 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.
"Это самые масштабные паводки за последние годы. Сейчас главное – спасение жизни людей и минимизация последствий стихии... Сегодня все силы брошены на противопаводковые работы. Режим ЧС объявлен в ряде регионов. Мой первый заместитель Роман Васильевич Скляр работает на месте в наиболее пострадавших регионах", – подчеркнул Олжас Бектенов.
Глава правительства также отметил, что риски подтоплений имеются в северных регионах. Ранее было проверено состояние гидроузлов в Северо-Казахстанской области.
Руководству МЧС даны поручения усилить контроль за проведением работ во всех регионах страны.
Фото: primeminister.kz
По данным МЧС, совместно с акиматами откачано более 2,3 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 162 тыс. мешкотары и 31 587 тонн инертного материала.
В аварийно-спасательных работах задействованы 6349 человек, 2192 единицы техники, 689 единиц водооткачивающих средств.
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28 марта 2024 года стало известно, что Олжас Бектенов прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, которая входит в зону риска воздействия паводков. Премьер-министр проверил состояние водохранилищ региона. Также он поручил акимату СКО завершить все запланированные превентивные мероприятия, МЧС – подготовиться на случай ухудшения паводковой обстановки, мобилизовать силы и технику.