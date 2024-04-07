Турция готова помочь Казахстану в связи с паводками
Фото: akorda.kz
Министерство иностранных дел Турции 7 апреля выразило соболезнования народу Казахстана в связи с масштабными паводками, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве подчеркнули, что Турция готова оказать Казахстану любую необходимую помощь.
"Мы глубоко скорбим по поводу разрушительных наводнений в различных регионах Казахстана, которые привели к серьезным последствиям и вынудили эвакуироваться десятки тысяч наших казахстанских братьев и сестер. Мы выражаем свои соболезнования народу и правительству Казахстана", – говорится в тексте заявления МИД.
Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев 7 апреля на брифинге в СЦК сообщил, когда в ряде областей наступит пик паводков. Он также призвал жителей Атырау не поддаваться панике. По его словам, ситуация в городе и регионе находится под контролем.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript