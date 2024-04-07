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Турция готова помочь Казахстану в связи с паводками

Турция готова помочь Казахстану в связи с паводками , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 22:13 Фото: akorda.kz
Министерство иностранных дел Турции 7 апреля выразило соболезнования народу Казахстана в связи с масштабными паводками, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что Турция готова оказать Казахстану любую необходимую помощь. 

"Мы глубоко скорбим по поводу разрушительных наводнений в различных регионах Казахстана, которые привели к серьезным последствиям и вынудили эвакуироваться десятки тысяч наших казахстанских братьев и сестер. Мы выражаем свои соболезнования народу и правительству Казахстана", – говорится в тексте заявления МИД.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев 7 апреля на брифинге в СЦК сообщил, когда в ряде областей наступит пик паводков. Он также призвал жителей Атырау не поддаваться панике. По его словам, ситуация в городе и регионе находится под контролем.

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