Токаев освободил от должности Каната Сейдгапбарова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности Казахстана. Этот пост с 14 апреля 2022 года занимал Канат Сейдгапбаров, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля 2024 года, из сайта Акорды.

"Распоряжением главы государства Сейдгапбаров Канат Серикович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан", – говорится в документе.

Канат Сейдгапбаров родился 1 января 1978 года. Имеет высшее юридическое и экономическое образование.

Трудовую деятельность начинал с работы в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области (2000-2001 годы). Также работал в Генеральной прокуратуре РК (2001-2016 годы), где в 2011-2016 годы занимал должность начальника одного из департаментов. Был заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК (2016-2019 годы), заведующим Отделом правоохранительной системы Совета безопасности РК (2019-2022 годы).

Заместителем секретаря Совета безопасности РК был назначен 14 апреля 2022 года.