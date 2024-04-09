Что Токаев обсудил с Путиным по телефону

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 9 апреля 2024 года провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

В ходе телефонного разговора президенты Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего многопланового сотрудничества.

"Лидеры обсудили паводковую ситуацию в приграничных регионах и поручили правительствам двух стран укреплять взаимодействие в борьбе с природной стихией", – говорится в сообщении.

Собеседники отметили традиционное динамичное развитие казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих встреч.

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Предыдущий телефонный разговор президентов Казахстана и России состоялся 23 марта 2024 года. Тогда Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.