Токаев поговорил по телефону с Путиным

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 26 августа 2024 года рассказали в пресс-службе казахстанского лидера, сообщает Zakon.kz.

Главы государств в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества.

"Собеседники отметили необходимость полной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и энергетической сферах, условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

Также сообщается, что президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани.

Предыдущий телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоялся 24 июня 2024 года. Тогда глава нашего государства выразил соболезнования президенту России и всему российскому народу в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в Дагестане.