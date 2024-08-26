Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев поговорил по телефону с Путиным

Токаев поговорил по телефону с Путиным, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 14:43 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 26 августа 2024 года рассказали в пресс-службе казахстанского лидера, сообщает Zakon.kz.

Главы государств в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества.

"Собеседники отметили необходимость полной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и энергетической сферах, условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

Также сообщается, что президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани.

Предыдущий телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоялся 24 июня 2024 года. Тогда глава нашего государства выразил соболезнования президенту России и всему российскому народу в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в Дагестане.

Читайте также

У акима Алматинской области появился новый заместитель
У акима Алматинской области появился новый заместитель
Назначен новый заместитель руководителя Аппарата Правительства
Назначен новый заместитель руководителя Аппарата правительства
Флаги России, Российской Федерации, РФ и Казахстана
Казахстан и Россия обсудили вопросы, связанные с обозначением линии государственной границы
Динара Халдарова
Россия Астана Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Семья
Молодая жена Курбана Омарова объявила о беременности
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: