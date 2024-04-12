Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев принял главу Парламента Грузии

Токаев принял главу Парламента Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 12:36 Фото: akorda.kz
12 апреля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Парламента Грузии Шалву Папуашвили, сообщает Zakon.kz

В сообщении Акорды сказано, поприветствовав гостя, Токаев отметил, что Казахстан придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией – одним из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа.

По его мнению, узы дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Грузией служат крепкой основой для достижения значимых успехов в углублении двусторонних связей.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных контактов, и Межпарламентская группа дружбы "Казахстан-Грузия" может существенно содействовать расширению горизонтов сотрудничества.

Токаев принял главу Парламента Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 12:36

Фото: akorda.kz

Как заявил президент, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран.

В публикации также отмечено, что отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных отношений между нашими странами. Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев поздравил дружественный грузинский народ с историческим выходом национальной сборной страны в финальную часть чемпионата Европы по футболу и пожелал дальнейших успехов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 12:36
Грузия одержала историческую победу и вышла в групповой этап Евро-2024
, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 12:36

В свою очередь Шалва Папуашвили выразил благодарность главе государства и всему народу Казахстана за теплый прием. Он отметил, что его визит является знаковым событием, так как является первым официальным визитом председателя Парламента Грузии в Казахстан.

Токаев принял главу Парламента Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 12:36

Фото: akorda.kz

Далее Папуашвили подтвердил приверженность Грузии дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном.

По его словам, Тбилиси рассчитывает на углубление всесторонних связей с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия.

В частности, спикер грузинского Парламента поддержал инициативу о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Читайте также

В Алматы по поручению Токаева проведут спецсейсмологическое исследование
В Алматы по поручению Токаева проведут спецсейсмологическое исследование
Токаев назвал отца современной казахской науки
Токаев назвал "отца современной казахской науки"
поздравление
Главы государств поздравляют Токаева по случаю праздника Ораза айт
Анастасия Московчук
Грузия Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
в Семее доказали вину работодателя
Рабочие в Семее выпрыгнули из окна, спасая жизни: установлена вина работодателя
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: