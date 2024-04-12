Токаев принял главу Парламента Грузии

12 апреля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Парламента Грузии Шалву Папуашвили, сообщает Zakon.kz

В сообщении Акорды сказано, поприветствовав гостя, Токаев отметил, что Казахстан придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией – одним из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа.

По его мнению, узы дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Грузией служат крепкой основой для достижения значимых успехов в углублении двусторонних связей.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных контактов, и Межпарламентская группа дружбы "Казахстан-Грузия" может существенно содействовать расширению горизонтов сотрудничества.

Фото: akorda.kz

Как заявил президент, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран.

В публикации также отмечено, что отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных отношений между нашими странами. Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев поздравил дружественный грузинский народ с историческим выходом национальной сборной страны в финальную часть чемпионата Европы по футболу и пожелал дальнейших успехов.

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В свою очередь Шалва Папуашвили выразил благодарность главе государства и всему народу Казахстана за теплый прием. Он отметил, что его визит является знаковым событием, так как является первым официальным визитом председателя Парламента Грузии в Казахстан.

Фото: akorda.kz

Далее Папуашвили подтвердил приверженность Грузии дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном.

По его словам, Тбилиси рассчитывает на углубление всесторонних связей с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия.

В частности, спикер грузинского Парламента поддержал инициативу о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).