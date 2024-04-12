В Алматы по поручению Токаева проведут специальное сейсмологическое исследование

Фото: Zakon.kz

На заседании Национального совета по науке и технологиям 12 апреля Касым-Жомарт Токаев озвучил свое важное поручение. По его словам, на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование, сообщает Zakon.kz.

Президент уточнил, что акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ.

"Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух. Профильным министерствам и акиматам следует пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее". Касым-Жомарт Токаев Глава государства в очередной раз подчеркнул, что госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение. "Это крайне важная задача. Решения должны тщательно прорабатываться, обосновываться и только потом приниматься. Поэтому ученые, исследовательские центры страны должны обладать всем необходимым инструментарием для анализа и прогнозирования ситуации". Касым-Жомарт Токаев Одно из последних землетрясений жители Алматы почувствовали вечером 10 апреля 2024 года. Также в Алматы 23 января и 4 марта 2024 года произошли два землетрясения силой 5 баллов. Более подробную информацию о происшествиях можно прочитать по ссылке. Читайте также Токаев назвал "отца современной казахской науки" Токаев принял главу Парламента Грузии Главы государств поздравляют Токаева по случаю праздника Ораза айт

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