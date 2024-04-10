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Землетрясение произошло в Алматы

землетрясение в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 20:09 Фото: Indiana university
10 апреля в 19:56 сейсмологи зафиксировали землетрясение ощутимостью в 2 балла, сообщает Zakon.kz.

По данным сети сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК, эпицентр расположен в 484 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения составил 13.6. Магнитуда MPV – 6. Глубина – 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы – 2 балла, с. Кегенский, Райынбекский районы – 3 балла.

Ранее, днем 7 апреля, жители и гости Алматы почувствовали землетрясение в 2 балла.

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Елена Беляева
Алматы
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