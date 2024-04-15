Токаев и Пашинян обсудили вопросы региональной безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в узком составе. Об этом 15 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе главы нашего государства, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что придает особое значение данному официальному визиту и оценивает его как важный этап в развитии двусторонних отношений.

Президент Казахстана подчеркнул, что у наших стран имеется существенный потенциал для наращивания сотрудничества по широкому спектру взаимодействия.

Никол Пашинян отметил динамичное развитие взаимных связей и заявил о готовности приложить совместные усилия для вывода армяно-казахских отношений на новый уровень.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание собеседники уделили вопросам региональной стабильности и безопасности.

Фото: akorda.kz

В завершение переговоров в узком формате лидеры подчеркнули твердую приверженность дальнейшему укреплению многогранных связей между Казахстаном и Арменией.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван. Торжественная церемония встречи президента Казахстана состоялась в государственной резиденции Армении.