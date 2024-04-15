Токаев и Пашинян обсудили вопросы региональной безопасности
Касым-Жомарт Токаев отметил, что придает особое значение данному официальному визиту и оценивает его как важный этап в развитии двусторонних отношений.
Президент Казахстана подчеркнул, что у наших стран имеется существенный потенциал для наращивания сотрудничества по широкому спектру взаимодействия.
Никол Пашинян отметил динамичное развитие взаимных связей и заявил о готовности приложить совместные усилия для вывода армяно-казахских отношений на новый уровень.
В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание собеседники уделили вопросам региональной стабильности и безопасности.
Фото: akorda.kz
В завершение переговоров в узком формате лидеры подчеркнули твердую приверженность дальнейшему укреплению многогранных связей между Казахстаном и Арменией.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван. Торжественная церемония встречи президента Казахстана состоялась в государственной резиденции Армении.