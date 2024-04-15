Совместное заявление подписали Токаев и Пашинян

15 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян провели переговоры в расширенном формате. По итогам они подписали совместное заявление, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении Акорды, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил премьер-министра за приглашение посетить Ереван и оказанное гостеприимство. Он также подчеркнул, что впервые прибыл в Армению с официальным визитом в качестве президента.

Кроме того, лидер Казахстана назвал символичным то, что его визит проходит в год 25-летия со дня подписания договора о дружбе и сотрудничестве.

Фото: akorda.kz

Никол Пашинян отметил большие перспективы, открывающиеся в контексте первого визита президента Казахстана в Армению.

"Ваш визит имеет очень большую значимость. Уверен, что в результате визита мы примем решения, которые послужат на благо расширения и углубления всех направлений нашего сотрудничества". Никол Пашинян

В заключении сказано, что в рамках официального визита были подписаны следующие документы:

Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции; Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан; Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года; Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Армения; Меморандум о сотрудничестве между аппаратом акима Мангистауской области Республики Казахстан и администрацией Армавирской области Республики Армения; Меморандум о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городом Шымкентом и общиной Ванадзор; Программа сотрудничества между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2024-2026 годы; Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения на 2024-2025 годы; Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий; Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Ереван.

Утром 15 апреля 2024 года Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван. Торжественная церемония встречи президента Казахстана состоялась в государственной резиденции Армении. Позднее Токаев и Пашинян обсудили вопросы региональной безопасности.