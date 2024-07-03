Токаев и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление

По итогам переговоров на высшем уровне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали Совместное заявление, передает Zakon.kz.

В рамках визита также были подписаны следующие межпартийные, межгосударственные, межведомственные и коммерческие документы, сообщает Акорда.

Меморандум об обмене и сотрудничестве между Общественным объединением "Партия "Amanat" и Коммунистической партией Китая. Дорожная карта по реализации Программы торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по реформам и развитию Китайской Народной Республики по расширению трансграничной железной дороги между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. Меморандум между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Китайской Народной Республики о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания инновационных технологий и информационных систем и о порядке обмена разрешениями на осуществление международных автомобильных перевозок. Меморандум о взаимопонимании по продвижению развития сотрудничества в области инфраструктуры и инженерного строительства между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по укреплению сотрудничества в области стратегически важных минералов, используемых в чистых энергетических технологиях. Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обучения китайскому языку. Меморандум о взаимопонимании по совместному созданию Мастерской Лу Баня между Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева и Тяньцзиньским профессиональным институтом. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по ветеринарным требованиям и охране здоровья животных, предъявляемым к живому крупному рогатому скоту, экспортируемому для убоя из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области контроля и безопасности взаимопоставляемых товаров между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Национальной космической администрацией Китайской Народной Республики о сотрудничестве по Международной лунной исследовательской станции. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения Китайской Народной Республики в области радиовещания и телевидения. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group). Меморандум о взаимопонимании по созданию рабочего механизма сотрудничества по развитию и увеличению перевозок грузов на Транскаспийском международном транспортном маршруте между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области оценки соответствия между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Государственным управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики. Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным агентством по сотрудничеству в области международного развития Китайской Народной Республики о взаимопонимании и продвижении проектов в области высоких технологий. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области цифровой валюты между Национальным банком Республики Казахстан и Народным банком Китая. Меморандум о взаимопонимании между Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Национальным статистическим бюро Китайской Народной Республики в рамках сотрудничества в области статистики. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group). Меморандум о сотрудничестве между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group). Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и "Жэньминь Жибао". Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Центральным телевидением Китая. Соглашение между Национальной академией наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан и Шэньчжэньским университетом о сотрудничестве в создании совместных лабораторий. Соглашение между НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет" (КАЗНАИУ) и Китайским сельскохозяйственным университетом, Dayu Irrigation Group Co., Ltd. "О создании казахстанско-китайской международной лаборатории по высокоэффективному водопользованию в засушливых районах". Соглашение между НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет" (КАЗНАИУ) и Ланьчжоуским университетом (ЛЗУ) Китайской Народной Республики "О совместном создании казахстанско-китайского центра умного сельского хозяйства". Соглашение о взаимопонимании в сфере микроспутниковых научных исследований и воспитания талантов между Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби и Северо-Западным политехническим университетом Китайской Народной Республики. Соглашение между Казахским агротехническим исследовательским университетом им. С Сейфуллина, Северо-Казахстанским университетом имени М.Козыбаева, Университетом Шакарима и Северо-Западным университетом сельскохозяйственных и лесных технологий Китая о совместном создании Казахстанско-китайского центра сельскохозяйственной науки и образования. Контракт на оказание помощи в реализации проекта по оснащению лаборатории тестирования качества в Казахстане. Рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и китайской компанией CNPC о дальнейшем углублении сотрудничества по стратегическим проектам в энергетической отрасли.

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