Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление

Подписали Совместное заявление, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 14:50 Фото: akorda.kz
По итогам переговоров на высшем уровне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали Совместное заявление, передает Zakon.kz.

В рамках визита также были подписаны следующие межпартийные, межгосударственные, межведомственные и коммерческие документы, сообщает Акорда.

  1. Меморандум об обмене и сотрудничестве между Общественным объединением "Партия "Amanat" и Коммунистической партией Китая.
  2. Дорожная карта по реализации Программы торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики.
  3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве.
  4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по реформам и развитию Китайской Народной Республики по расширению трансграничной железной дороги между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.
  5. Меморандум между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Китайской Народной Республики о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания инновационных технологий и информационных систем и о порядке обмена разрешениями на осуществление международных автомобильных перевозок.
  6. Меморандум о взаимопонимании по продвижению развития сотрудничества в области инфраструктуры и инженерного строительства между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики.
  7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по укреплению сотрудничества в области стратегически важных минералов, используемых в чистых энергетических технологиях.
  8. Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обучения китайскому языку.
  9. Меморандум о взаимопонимании по совместному созданию Мастерской Лу Баня между Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева и Тяньцзиньским профессиональным институтом.
  10. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по ветеринарным требованиям и охране здоровья животных, предъявляемым к живому крупному рогатому скоту, экспортируемому для убоя из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику.
  11. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области контроля и безопасности взаимопоставляемых товаров между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики.
  12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Национальной космической администрацией Китайской Народной Республики о сотрудничестве по Международной лунной исследовательской станции.
  13. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения Китайской Народной Республики в области радиовещания и телевидения.
  14. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group).
  15. Меморандум о взаимопонимании по созданию рабочего механизма сотрудничества по развитию и увеличению перевозок грузов на Транскаспийском международном транспортном маршруте между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики.
  16. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области оценки соответствия между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Государственным управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики.
  17. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики.
  18. Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным агентством по сотрудничеству в области международного развития Китайской Народной Республики о взаимопонимании и продвижении проектов в области высоких технологий.
  19. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области цифровой валюты между Национальным банком Республики Казахстан и Народным банком Китая.
  20. Меморандум о взаимопонимании между Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Национальным статистическим бюро Китайской Народной Республики в рамках сотрудничества в области статистики.
  21. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group).
  22. Меморандум о сотрудничестве между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group).
  23. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и "Жэньминь Жибао".
  24. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Центральным телевидением Китая.
  25. Соглашение между Национальной академией наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан и Шэньчжэньским университетом о сотрудничестве в создании совместных лабораторий.
  26. Соглашение между НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет" (КАЗНАИУ) и Китайским сельскохозяйственным университетом, Dayu Irrigation Group Co., Ltd. "О создании казахстанско-китайской международной лаборатории по высокоэффективному водопользованию в засушливых районах".
  27. Соглашение между НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет" (КАЗНАИУ) и Ланьчжоуским университетом (ЛЗУ) Китайской Народной Республики "О совместном создании казахстанско-китайского центра умного сельского хозяйства".
  28. Соглашение о взаимопонимании в сфере микроспутниковых научных исследований и воспитания талантов между Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби и Северо-Западным политехническим университетом Китайской Народной Республики.
  29. Соглашение между Казахским агротехническим исследовательским университетом им. С Сейфуллина, Северо-Казахстанским университетом имени М.Козыбаева, Университетом Шакарима и Северо-Западным университетом сельскохозяйственных и лесных технологий Китая о совместном создании Казахстанско-китайского центра сельскохозяйственной науки и образования.
  30. Контракт на оказание помощи в реализации проекта по оснащению лаборатории тестирования качества в Казахстане.
  31. Рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и китайской компанией CNPC о дальнейшем углублении сотрудничества по стратегическим проектам в энергетической отрасли.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 14:50
Чем завершились переговоры Токаева и Си Цзиньпина в расширенном составе
, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 14:50

О том, как Токаев встретил Си Цзиньпина в Акорде 3 июля, читайте здесь.

Си Цзиньпин прибыл в Астану 2 июля. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев. Лидер Китая пробудет в Казахстане три дня: со 2 по 4 июля.

Читайте также

О чем говорили на встрече Токаев с Рахмоном
О чем говорили на встрече в Астане Токаев с Рахмоном
В Астану прибыл Шавкат Мирзиёев
В Астану прибыл Шавкат Мирзиёев
Токаев – Си Цзиньпину: Между нами нет нерешенных вопросов
Токаев – Си Цзиньпину: Между нами нет нерешенных вопросов
Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт Китай Си Цзиньпин 2024 год КНР
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Баян Алагузова поразила своей гибкостью в 50 лет
Баян Алагузова поразила своей гибкостью в 50 лет
КТЖ
Скляр рассказал, что будет с КТЖ из-за долгов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: