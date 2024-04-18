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Токаев принял главу Республики Саха

Токаев принял главу Республики Саха, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 14:03 Фото: akorda.kz
18 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха Айсена Николаева. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что многогранные связи Казахстана с Республикой Саха (Якутия) развиваются весьма динамично. Ярким подтверждением тому является существенное увеличение объема взаимного товарооборота.

"Мы с большим интересом смотрим на перспективы нашего взаимодействия и сотрудничества. У нас самые теплые отношения к вашей республике, якутскому народу, очень много общего. Хотел бы особо отметить, что вас сопровождает большая делегация в составе представителей делового мира и искусства", – сказал лидер Казахстана.

Глава нашего государства приветствовал проведение в Казахстане Дней Республики Саха, в рамках которых предусмотрены культурные и спортивные мероприятия, а также презентация инвестиционного и туристического потенциала Якутии.

Токаев принял главу Республики Саха, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 14:03

Фото: akorda.kz

В свою очередь Айсен Николаев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и отметил значительно возросшую динамику взаимодействия между Республикой Саха и Казахстаном. Он также выразил слова поддержки народу Казахстана и пожелал скорейшего преодоления всех трудностей, возникших в результате паводков.

"Мы прибыли в Казахстан с целью провести Дни Республики Саха. В Астане и Алматы запланировано большое количество деловых, культурных и спортивных мероприятий", – отметил Айсен Николаев.

В ходе встречи были обсуждены перспективные направления сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, добывающая промышленность, цифровизация и туризм.

Кроме того, было подчеркнуто, что Казахстан и Россия придают важное значение всестороннему развитию межрегионального взаимодействия.

О том, что глава Якутии посетит Казахстан и встретится с Касым-Жомартом Токаевым, стало известно 15 апреля 2024 года. В 2023 году Айсен Николаев уже посещал Казахстан с официальным визитом.

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Якутия 2024 год
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